OZBILJAN INCIDENT U BANJA LUCI

Dodik nazvao hrvatskog konzula nakon napada: 'Inzistirat ću da se pronađu krivci'

Autor
Sandra Veljković
31.03.2026.
u 17:43

Veleposlanstvo Hrvatske u BiH uputilo je prosvjednu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH u kojoj traži žurnu i temeljitu istragu, identifikaciju i kažnjavanje počinitelja, kao i osiguranje pune zaštite diplomatskog osoblja

Bivši predsjednik RS i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nazvao je generalnog konzula Hrvatske u Banjoj Luci Zorana Piličića nakon napada na hrvatskog diplomata u tom gradu i izrazio žaljenje zbog onoga što se dogodilo te rekao da će osobno inzistirati da se slučaj što prije riješi i pronađu počinitelji, doznaje Večernji list. Riječ je o prvoj izravnoj reakciji bivšeg predsjednika Republike Srpske, ali i danas najutjecajnijeg političara, nakon što su u noći na nedjelju u središtu Banje Luke fizički napadnuti hrvatski diplomat, konzul prvog razreda Domagoj Ladika, i njegov brat. Prema dostupnim informacijama, napad se dogodio u ranim jutarnjim satima, oko 4.15, kada je skupina od desetak mlađih muškaraca presrela dvojicu hrvatskih državljana u središtu grada. Uz fizički napad, upućivane su im i uvrede na nacionalnoj osnovi, uključujući povike "ustaše", a obojica su zadobila tjelesne ozljede.

Incident je izazvao niz oštrih reakcija. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini uputilo je prosvjednu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH, u kojoj najoštrije osuđuje fizičko nasilje nad hrvatskim diplomatom Domagojem Ladikom, konzulom prvog razreda u Banjoj Luci. U noti se ističe kako je riječ o kaznenom djelu počinjenom iz mržnje te se traži žurna i temeljita istraga, identifikacija i primjereno kažnjavanje počinitelja, kao i osiguranje pune zaštite diplomatskog osoblja.

Osudu napada prenijelo je i Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Zamjenik ministra Josip Brkić poručio je hrvatskom veleposlaniku Ivanu Saboliću kako ovakav incident predstavlja ozbiljno ugrožavanje sigurnosti diplomatskih predstavnika i kršenje obveza koje proizlaze iz Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Naglasio je da su sigurnost i nepovredivost diplomatskog osoblja temeljne obveze države domaćina te izrazio očekivanje da će nadležna tijela hitno uhititi i procesuirati odgovorne.

Napad je osudilo i Izaslanstvo EU u BiH, istaknuvši da je riječ o fizičkom napadu praćenom uvredama na nacionalnoj osnovi te pozvalo vlasti da temeljito istraže incident i privedu odgovorne pravdi. Reakcije su stigle i iz političkog vrha Republike Srpske. Dopredsjednik RS-a Davor Pranjić osudio je nasilje, upozorivši da ovakvi incidenti stvaraju osjećaj nesigurnosti, osobito među pripadnicima hrvatskog naroda. Poručio je da očekuje brzo rasvjetljavanje slučaja i pronalazak počinitelja.

Ključne riječi
hrvatski konzul Bosna i Hecegovina Republika Srpska Banja Luka napad Milord Dodik

Komentara 7

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
17:50 31.03.2026.

Za ovo što se dogodilo kriv je Stanivuković a i Hrvatska država što takvim provokatorima dopušta ulazak u zemlju. A onda se mi međusobno unutar države svadimo jedni sa drugima

Avatar krvosljednik
krvosljednik
17:49 31.03.2026.

Je, kako da ne, moš mislit. Upravo su on i ono malo vancego Stanivuković i započeli sve to. Osobno naručili ili manipulacijom postigli. Srblje je narod kojim je najlakše upravljati. Posljedica niskog stupnja obrazovanja

AD
adrad
18:22 31.03.2026.

Kako ono bijaše u Kumu. Onaj tko prvi izrazi sućut i ponudi pomoć je naručitelj. Nekako osjećam sličnost sa ovim slučajem.

