Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UHIĆENJA U KIJEVU

Razotkrili ih u posljednji trenutak: Pala mreža koja je pripremala naručena ubojstva, iza njih je stajala Rusija?

Commemoration service marking the fourth anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine, in East Anglia
Dora Taslak
31.03.2026.
u 16:55

"Skupina je djelovala po jasnom planu. Jedan izvršitelj trebao je počiniti ubojstva, ostali su bili zaduženi za prijevoz, logistiku i prikrivanje", naveo je Ured državnog odvjetnika Ukrajine

Mreža koja je pripremala naručena ubojstva vojnika i volontera otkrivena je u Kijevu, izvijestio je Ured državnog odvjetnika Ukrajine te naveo kako iza svega stoji Rusija. Naime, ističe se kako zaustavljena djelatnost agenturne mreže vojne obavještajne službe Ruske Federacije koja je planirala ubojstva zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine i poznatih javnih djelatnika. Sudionici su, ističe se, uhićeni neposredno prije realizacije zločina.

"Prema podacima istrage, koordinaciju je provodio aktivni djelatnik Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije. On je određivao mete, raspoređivao uloge i upravljao pripremama", objavio je Ured državnog odvjetnika na Telegramu pa dodao kako u mrežu bile uključene četiri osobe - voditelj zaštitarske tvrtke, policajac, bivši osuđenik i žena koja je osiguravala prijevoz.

"Skupina je djelovala po jasnom planu. Jedan izvršitelj trebao je počiniti ubojstva, ostali su bili zaduženi za prijevoz, logistiku i prikrivanje. Još jedan sudionik dobivao je podatke iz zatvorenih baza i prosljeđivao ih predstavnicima Ruske Federacije. Za kretanje bi koristili automobile s rotirajućim svjetlima, pod izgovorom zaštitarske pratnje, kako bi bez prepreka napustili mjesto zločina. Oružje i streljivo uzimali su iz skrovišta u Kijevskoj i Čerkaskoj oblasti. Također, pripremali su ubojstva pomoću eksploziva koji su planirali postavljati ispod automobila", otkriveno je. 

Ured državnog odvjetnika kaže i kako je skupina uhićena uoči pripreme ubojstva zapovjednika jedne od postrojbi u Kijevu. Tijekom pretrage, kako se dodaje, kod njih su pronađeni oružje, telefoni, SIM kartice i drugi dokazi. Sumnja se da su krivi za izdaju, pokušaj ubojstva počinjen u skupini te neovlašteno postupanje s informacijama, no krivnja će im se dokazivati na sudu.
Američki nosač uplovio u Split, a trajektna luka vrvi mornarima: 'Trgovine opustošene, taksiji ne staju'
Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Rusija špijuni

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!