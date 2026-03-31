Razotkrili ih u posljednji trenutak: Pala mreža koja je pripremala naručena ubojstva, iza njih je stajala Rusija?

Mreža koja je pripremala naručena ubojstva vojnika i volontera otkrivena je u Kijevu, izvijestio je Ured državnog odvjetnika Ukrajine te naveo kako iza svega stoji Rusija. Naime, ističe se kako zaustavljena djelatnost agenturne mreže vojne obavještajne službe Ruske Federacije koja je planirala ubojstva zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine i poznatih javnih djelatnika. Sudionici su, ističe se, uhićeni neposredno prije realizacije zločina.

"Prema podacima istrage, koordinaciju je provodio aktivni djelatnik Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije. On je određivao mete, raspoređivao uloge i upravljao pripremama", objavio je Ured državnog odvjetnika na Telegramu pa dodao kako u mrežu bile uključene četiri osobe - voditelj zaštitarske tvrtke, policajac, bivši osuđenik i žena koja je osiguravala prijevoz.

"Skupina je djelovala po jasnom planu. Jedan izvršitelj trebao je počiniti ubojstva, ostali su bili zaduženi za prijevoz, logistiku i prikrivanje. Još jedan sudionik dobivao je podatke iz zatvorenih baza i prosljeđivao ih predstavnicima Ruske Federacije. Za kretanje bi koristili automobile s rotirajućim svjetlima, pod izgovorom zaštitarske pratnje, kako bi bez prepreka napustili mjesto zločina. Oružje i streljivo uzimali su iz skrovišta u Kijevskoj i Čerkaskoj oblasti. Također, pripremali su ubojstva pomoću eksploziva koji su planirali postavljati ispod automobila", otkriveno je.

Ured državnog odvjetnika kaže i kako je skupina uhićena uoči pripreme ubojstva zapovjednika jedne od postrojbi u Kijevu. Tijekom pretrage, kako se dodaje, kod njih su pronađeni oružje, telefoni, SIM kartice i drugi dokazi. Sumnja se da su krivi za izdaju, pokušaj ubojstva počinjen u skupini te neovlašteno postupanje s informacijama, no krivnja će im se dokazivati na sudu.