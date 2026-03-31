PODIGLA PRAŠINU

Tko je Victoria Yakimova? Nova ukrajinska konzulica izazvala oštre reakcije zbog svoje prošlosti

31.03.2026.
u 17:48

Yakimova živi u Dominikanskoj Republici od 2014. godine, a imenovanje je provedeno odlukom Ministarstva vanjskih poslova pod predsjednikom Volodimirom Zelenskim

Bivša manekenka Victoria Yakimova (37), Ukrajinka rođena u Odesi imenovana je počasnom konzulicom Ukrajine u Dominikanskoj Republici, što je izazvalo žestoke reakcije i kritike u ukrajinskoj javnosti. Yakimova živi u Dominikanskoj Republici od 2014. godine, a imenovanje je provedeno odlukom Ministarstva vanjskih poslova pod predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Počasna konzulica je neplaćena pozicija, a Yakimova je naglasila da sve troškove pokriva osobno i uz pomoć obitelji. "Nema državnog financiranja za ovu poziciju, pa su moji operativni troškovi i svi povezani izdaci moj osobni doprinos i doprinos moje obitelji“, izjavila je. Imenovanje je brzo postalo predmet žestokih kritika zbog njezine prošlosti. Na društvenim mrežama kruže njezine stare fotografije u kojima pozira gola do pojasa, u donjem rublju, kupaćim kostimima..

Influencerica Marina Danilchuk oštro je kritizirala odluku. "Otišla sam na njezine profile i svugdje u jednoj liniji piše da je konzulica i da je model. Čudno je kombinirati takve stvari, ali znate, Ukrajina je vrlo bogata talentima", rekla je.  Bivši zastupnik Boryslav Bereza priznao je da imenovanje mnogima nije sjelo. "Mnogima se nije svidjela nova počasna konzulica Ukrajine u Dominikanskoj Republici", rekao je. 

Yakimova se branila od kritika ističući da se ne srami svoje prošlosti. "Nisam pokušavala sakriti svoj prethodni život povezan s modelingom. Moderna samostalna žena ima pravo realizirati se u profesiji koju je odabrala, kao i mijenjati smjer razvoja i rasta", objasnila je. "Pozivam sve da podrže Oružane snage Ukrajine i naše volontere. Slava Ukrajini!", poručila je. Yakimova je po struci stručnjakinja za softverska rješenja u logistici, a u Dominikanskoj Republici živi već više od desetljeća, piše The Sun.
ST
stomiovotreba
18:02 31.03.2026.

Ne razumijem, neko na internetu nije zadovoljan izborom pocasne konzulice Ukrajine u Dominikanskoj Republici - kakve to ima veze sa nama??

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

