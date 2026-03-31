Fra Šime Nimac i bankarica Bilonić nisu župi vratili novac, prijeti im zatvor

Svećenik Šime Nimac i bankarica Jasmina Bilonić, prema dostupnim informacijama, nisu uplatili Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Baškoj Vodi dosuđeni iznos od 9,817.656,92 kuna (1,303.026,99 eura), iako im je rok istekao 26. ožujka 2026. godine. Time su se našli na rubu ozbiljnih pravnih posljedica jer Županijski sud u Splitu sada ima mogućnost opozvati uvjetnu osudu kojom su kažnjeni, što bi moglo rezultirati njihovim odlaskom u zatvor.

Uplata u roku dvije godine

Rasplet ovog dugotrajnog i javnosti dobro poznatog slučaja mogao bi uslijediti već 5. svibnja 2026., kada je zakazano ročište na kojem će sud odlučiti hoće li uvjetna presuda biti opozvana. Riječ je o aferi koja je godinama izazivala pozornost hrvatske javnosti. Fra Šime Nimac, tadašnji župnik u Baškoj Vodi, prodao je župsko zemljište za iznos od 1,300.000 eura, kako je tvrdio na sudu, da bi obnovio derutnu mjesnu crkvu. Međutim, novac je prebacio s računa župe na svoj osobni račun u banci. Sud je utvrdio kako je to učinio na nagovor svoje dobre poznanice Jasmine Bilonić, koja je bila njegova osobna bankarica te da su novac zajednički trošili.

Presudom Županijskog suda u Splitu od 5. svibnja 2022., Šime Nimac i Jasmina Bilonić proglašeni su krivima i oboje su osuđeni na uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Ta se kazna neće izvršiti ako u roku od četiri godine od pravomoćnosti presude ne počine novo kazneno djelo. Sud je naložio i da optuženici solidarno isplate Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije iznos od 9.817.656,92 kune dok je preostali dio imovinskopravnog zahtjeva prepušten parničnom postupku. Navedeni iznos trebali su uplatiti u roku od dvije godine od pravomoćnosti presude, a ako to ne učine, uvjetna presuda može se opozvati. Presuda je postala pravomoćna 26. ožujka 2024.

U obrazloženju presude detaljno je opisano kako su optuženici postupali. Sud navodi: "Jasmina Bilonić, Direktorica Sektora privatnog bankarstva, u namjeri da sebi i optuženiku Šimi Nimcu pribavi znatnu imovinsku korist, nagovorila je optuženika da novac s računa župe prebaci na njegov osobni račun, kako bi zajedno raspolagali sredstvima i zadržali ih za sebe. Optuženik je na temelju tri naloga za isplatu, dana 24. svibnja 2012., prebacio 2.363.156,92 kune, 29. lipnja 2012. podigao 3,000.000 kuna, a 2. srpnja 2012. još 4,454.500 kuna. Novac su neosnovano zadržali, djelomično potrošili na kupnju pokretnina i nekretnina, te ga do danas nisu vratili, čime su oštetili župu."

Kupili jahtu i Passat

Što je bilo s crkvenim novcem i na što su potrošeni pitanje je na koje nikada nije dan potpun odgovor. Tim novcima je kupljena njezina jahta Lucky me i njegov Passat, koji su im oduzeti i prodani na dražbi, dio sredstava pronađen je na računu Jasmina Bilonić. Za dio novca utvrđeno je na što je potrošen, a za dio nikada nije otkriveno gdje je nestao. Iako su oboje isprva negirali krivnju na koncu su priznali djelo i nagodili se za uvjetne zatvorske kazne i vraćanje novca.

U svojoj izjavi tijekom rasprave 4. svibnja 2022., Šime Nimac priznao je djelo, izrazio iskreno kajanje i naglasio da mu je žao zbog posljedica svojih postupaka. "Optuženik je naveo kako je zadnjih deset godina njegov život išao u smjeru koji nije planirao, a kako je to moglo biti puno drukčije, tako da je iz svega izvukao pouku, kako mu je jako žao što je do svega ovoga došlo, kako se iskreno kaje i kako može obećati da u budućnosti neće ništa od ovoga ponoviti. Na kraju obrane, optuženik je naveo kako se žali ispričati i zatražiti oprost zbog svega od svojih nadređenih, kao i od svih osoba koje je ovim postupkom doveo u ovu situaciju", piše u obrazloženju presude.

Jasmina Bilonić također je priznala krivnju i iskazala žaljenje, istaknuvši da je svojim djelovanjem dovela kolege i nadređene u nezgodnu situaciju, te obećala da neće ponoviti slične postupke, ocijenivši ovo iskustvo "vrstom škole" koja joj je otvorila oči. U određivanju visine kazne, Sud je kao olakotne okolnosti optuženicima cijenio, uz raniju kaznenu neosuđivanost, činjenicu što su u cijelosti priznali kazneno djelo koje im se stavlja na teret, kako su iskazali žaljenje i kajanje zbog počinjenja te su iskazali spremnost da podmire štetu koja je pričinjena ovim kaznenom djelima. Isto tako, navedeno je, Sud je optuženicima cijenio protek vremena od počinjenja kaznenog djela do donošenja presude, jer je prošlo više od deset godina.

Rok za isplatu dosuđenog iznosa bio je dvije godine od pravomoćnosti presude, koja je nastupila 26. ožujka 2024. Budući da obveza nije izvršena, Sud sada ima zakonsku osnovu za opoziv uvjetne kazne. Ročište koje je već zakazano moglo bi donijeti konačan rasplet slučaja koji se već godinama vuče po stranicama crne kronike. Šime Nimac i Jasmina Bilonić nemaju još puno vremena. Ne uplate li milijun i 300 tisuća eura Župi, mogli bi završiti u zatvoru.