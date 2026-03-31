ISTRAŽIVANJE NAFTE

Ina preuzima 60% udjela od Vermiliona u prostoru SAVA-07

INA-ina naftna polja
Dubravka Petric/PIXSELL
Autor
Sandra Veljković
31.03.2026.
u 17:43

Bubnić: Na istražnom prostoru koji preuzimamo već imamo otkrivene komercijalne rezerve plina i nafte

Ina je s tvrtkom Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. potpisala obvezujući sporazum o preuzimanju 60 posto udjela u kopnenom istražnom prostoru SAVA-07, čime će Ina postati nositelj 100-postotnog udjela na tom prostoru, objavili su iz te tvrtke. Ina je do potpisivanja sporazuma držala 40 posto udjela na istražnom prostoru SAVA-07, a nakon potpisivanja sporazuma preuzet će od Vermiliona preostalih 60 posto udjela i poziciju operatora.

Odobrenje Vlade Republike Hrvatske za zaključenje transakcije vrijedne oko 15 milijuna eura očekuje se sredinom 2026. godine. Ina i Vermilion bili su partneri na ovom istražnom prostoru, koje se najvećim dijelom nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji, od 2024., a u okviru prve faze istraživanja ostvarena su četiri komercijalna otkrića ugljikovodika bušotinama Zbjegovača-1I, Međurić-1I, Gojlo-1J i Piljenice-1. Uz to, na prostoru SAVA-07 nalazi se i ranije Inino komercijalno otkriće Gojlo-1I koja je također spremno za privođenje proizvodnji. Ukupne nove rezerve procjenjuju se na približno na dva milijuna barela ekvivalenta nafte. Slijede investicije, vrijedne oko 60 milijuna eura u izgradnju proizvodnog sustava i povezivanje bušotina s postojećom infrastrukturom kako bi se one privele proizvodnji, te nastavak daljnjih istraživanja u okviru druge istražne faze.

Josip Bubnić, operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Ini, izjavio je kako preuzimanjem udjela na istražnom prostoru SAVA-07 dodatno jačaju portfelj u Hrvatskoj te potvrđujemo dugoročnu predanost Ine domaćoj proizvodnji i nastavku istraživanja nafte i plina. – U aktivnosti istraživanja i proizvodnje u proteklih pet godina uložili smo više od 491 milijuna eura. Na istražnom prostoru koji preuzimamo već imamo otkrivene komercijalne rezerve plina i nafte te ćemo u partnerskoj suradnji s regulatornim tijelima raditi na što bržem privođenju postojećih bušotina proizvodnji. Osim toga, nastavljamo s investicijama u bušenje četiri nove istražne lokacije na ovom prostoru i vjerujemo u nastavak uspješnih rezultata – zaključio je Bubnić.

Inina proizvodnja nafte i plina ostala je stabilna u 2025. godini, uz podršku programa optimizacije proizvodnje, remonta bušotina te privođenja proizvodnji razradnih bušotina Jamarice 183 i IKA-A1. U 2025. godini Ina je proizvela 588,25 milijuna kubičnih metara prirodnog plina i 463.685 tona nafte, uz prosječnu dnevnu proizvodnju veću od 21.400 barela ekvivalenta nafte. Proizvodnja se odvija na 39 naftnih i 27 plinskih polja, na kopnu i na moru, dodaju iz Ine. U širim, današnjim geopolitičkim okolnostima, vlastiti izvori energije postaju jedan od čimbenika stabilnosti opskrbe u uvjetima poremećaja na međunarodnim tržištima. 

