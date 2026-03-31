Migrant koji radi kao dostavljač osuđen zbog silovanja klijentice

Muškarac koji je radio kao dostavljač hrane za Uber Eats osuđen je na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog silovanja klijentice u njezinu domu. Jitendrakumar Prajapati (47) dostavio je hranu mladoj ženi u Bostonu u engleskoj pokrajini Lincolnshire sredinom siječnja. Tijekom dostave započeo je razgovor te je uvjerio žrtvu da mu da svoj broj telefona, navodno kako bi mu pomogla oko zahtjeva za vizu, prenosi Daily Mail.

Nekoliko sati kasnije vratio se na njezinu adresu. Nakon kraćeg razgovora situacija je eskalirala te je silovao ženu. Nakon odlaska poslao joj je poruku isprike. Na sudu u Lincolnu izrečena mu je kazna od pet godina zatvora, koja je smanjena na 44 mjeseca nakon što je priznao krivnju. Za seksualni napad dobio je dodatnih 18 mjeseci zatvora, a izrečena mu je i mjera deportacije. Tijekom postupka istaknuto je da je nakon napada pokušao prikriti tragove mijenjanjem korisničkog imena na WhatsAppu i uključivanjem opcije nestajućih poruka.

U porukama je molio žrtvu da nikome ne govori o događaju. Policija Lincolnshirea pohvalila je žrtvu zbog brze prijave, zahvaljujući čemu je osumnjičenik uhićen već iste večeri. Istražiteljica Jessica McKiernan naglasila je da je hrabrost žrtve bila ključna za brzo privođenje počinitelja pravdi te izrazila nadu da će presuda ženi donijeti barem dio osjećaja sigurnosti.