Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ENGLESKA

Migrant koji radi kao dostavljač osuđen zbog silovanja klijentice

Pixabay ilustracija
Autor
Vedran Balen
31.03.2026.
u 15:24

Na sudu u Lincolnu izrečena mu je kazna od pet godina zatvora, koja je smanjena na 44 mjeseca nakon što je priznao krivnju

Muškarac koji je radio kao dostavljač hrane za Uber Eats osuđen je na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog silovanja klijentice u njezinu domu. Jitendrakumar Prajapati (47) dostavio je hranu mladoj ženi u Bostonu u engleskoj pokrajini Lincolnshire sredinom siječnja. Tijekom dostave započeo je razgovor te je uvjerio žrtvu da mu da svoj broj telefona, navodno kako bi mu pomogla oko zahtjeva za vizu, prenosi Daily Mail.

Nekoliko sati kasnije vratio se na njezinu adresu. Nakon kraćeg razgovora situacija je eskalirala te je silovao ženu. Nakon odlaska poslao joj je poruku isprike. Na sudu u Lincolnu izrečena mu je kazna od pet godina zatvora, koja je smanjena na 44 mjeseca nakon što je priznao krivnju. Za seksualni napad dobio je dodatnih 18 mjeseci zatvora, a izrečena mu je i mjera deportacije. Tijekom postupka istaknuto je da je nakon napada pokušao prikriti tragove mijenjanjem korisničkog imena na WhatsAppu i uključivanjem opcije nestajućih poruka.

U porukama je molio žrtvu da nikome ne govori o događaju. Policija Lincolnshirea pohvalila je žrtvu zbog brze prijave, zahvaljujući čemu je osumnjičenik uhićen već iste večeri. Istražiteljica Jessica McKiernan naglasila je da je hrabrost žrtve bila ključna za brzo privođenje počinitelja pravdi te izrazila nadu da će presuda ženi donijeti barem dio osjećaja sigurnosti.

Ključne riječi
migranti Engleska silovanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!