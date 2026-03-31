Frustriran odbijanjem ključnih europskih čelnika da pošalju svoje ratne brodove u Hormuški tjesnac, američki predsjednik Donald Trump pojačava pritisak na Europu. Sada ponovno razmatra povlačenje nešto manje od 40 tisuća američkih vojnika iz Njemačke, kao i preustroj NATO saveza po novom modelu "plati i sudjeluj", koji bi mogao biti zadnji čavao u lijesu sada već ozbiljno uzdrmanog "najmoćnijeg vojno-političkog savezništva u povijesti", kako su NATO sve donedavno nazivali njegovi dužnosnici i predstavnici.
Kako ovih dana otkriva britanski The Telegraph, Trumpov plan reorganizacije NATO-a povezan je s njegovim nezadovoljstvom izdvajanjima europskih saveznika za obranu, a zapravo je riječ o kažnjavanju onih članica NATO-a koje za obrambene potrebe izdvajaju manje od pet posto svog BDP-a. Njima bi se, ako Trumpov plan bude usvojen, oduzelo pravo glasa pri donošenju odluka, pa i onih najvažnijih, poput odluka o proširenju, zajedničkim misijama i aktiviranju Članka 5. o kolektivnoj obrani, što znači i o upotrebi sile i ratu. Još važnije je što bi po novom modelu i razina zaštite koju država članica saveza uživa izravno ovisila o visini njezinih izdvajanja za obranu. One članice NATO-a koje za obranu ne izdvajaju onoliko koliko je odredio američki predsjednik, bez obzira na to što je na prošlogodišnjem summitu Sjevernoatlantskog saveza u Haagu dogovoreno da cilj od pet posto treba biti ostvaren do 2035., uživale bi uvjetnu zaštitu. Članak 5. ne bi se automatski aktivirao na zahtjev napadnute članice ako ona "ne ispunjava svoje financijske obaveze".
NATO bi se uskoro mogao podijeliti na članice prvog i drugog reda, evo gdje bi bila Hrvatska
Države koje uplate barem pet posto BDP-a uživale bi punu sigurnost. One koje ne ispune Trumpove financijske kvote gube pravo na sigurnosna jamstva
Nadam se da će mu u studenom na izborima novi Kongres ukinuti mogućnost ucjenjivanja.
Prokleti kapitalizam. Ako ne platiš dovoljno, tvoji saveznici te neče štititi.
Donaldovim jamstvima vjeruje samo budala.