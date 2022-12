Dobio šest i pol godina zatvora jer je sa 2,65 promila usmrtio taksista

Vašom krivnjom čovjek u dobi od 42 godine izgubio je život i iza sebe ostavio dijete, ženu i oca. Vašom krivnjom druga osoba stara 38 godina koja je bila putnik u taksiju, zadobila je najteže ozljede mozga. Iako mu je život spašen, šanse da preživi u tom vegetativnom stanju su svakim danom sve manje. Otegotnim vam je cijenjeno što ste vozili u teškom pijanom stanju i prošli ste kroz crveno. Prema vlastitim navodima konzumirali ste i Normabel. Otegotno je i to što ste prije same nesreće tri puta prošli na križanjima kroz crveno svjetlo i jednom kroz žuto. U vožnji ste također koristili mobitel. Od 22.30 do 22.45 ste imali 10 odlaznih neodgovorenih poziva - kazala je sutkinja Daniela Kustec, obrazlažući zašto je Ivana Pavlovića (40) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osudila na šest i pol godina zatvora jer je skrivio prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom.

Prema optužnici, Pavlović je 27. veljače s 2,65 promila prošao kroz crveno vozeći 113 kilometara na sat te je naletio na BMA taksi kojim je upravljao Krunoslav Kunkušak. U taksiju je bio i putnik Josip Ivković. Taksist je na mjestu poginuo dok je Ivković preživio no mjesecima je u vegetativnom stanju.

Pavloviću, koji se pojavio na objavi presude, te je iz sudnice odveden direktno u Remetinec izrečena i trogodišnja mjera zabrane upravljanja osobnim automobilom, a ta zabrana na snagu će stupiti nakon što odsluži izrečenu kaznu, ako ona postane pravomoćna. Na objavi presude bio je i otac poginulog taksista Krešimir Kunkušak koji je, čuvši kaznu, izašao iz sudnice.

Pavloviću je olakotnom cijenjeno priznanje, kajanje i isprika te to što je otac troje malodobne djece.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 28.02.2022., Zagreb - Prometna nesreca na krizanju Draskoviceve i ulice Kneza Mislava u kojoj je jedna osoba preminula. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Teretio se da je 27. veljače u 22.44 s najmanje 2,65 promila alkohola u krvi upravljao BMW-om zagrebačkih oznaka. Vozio je Ulicom Pavla Hatzea od zapada prema istoku. Prošao je kroz crveno svjetlo na križanju s Draškovićevom te je naletio na Škodu Octavia kojom je upravljao taksist Krunoslav Kunkušak. Silina udarca odbacila je Škodu preko rubnog kamena, nakon čega je sletjela s nogostupa i udarila u betonske barijere. Krunoslav Kunkušak je zadobio teške ozlijede od kojih je na mjestu preminuo, dok je putnik u njegovom taksiju Josip I. bio teško ozlijeđen te je završio u komi.

Tijekom istrage provedena su prometna i toksikološka vještačenje. Utvrđeno je tako da je Pavlović u krvi imao najmanje 2, 65 promila u krvi te da s tolikom koncentracijom alkohola u krvi nije bio u stanju upravljati vozilom. Osim toga, toksikološkim vještačenjem u krvi su mu nađeni tragovi koji upućuju da je konzumirao neke lijekove poput Normabela, diazepama, apaurina... Njegova medicinska dokumentacija pokazala je da je 27. veljače oko 20 sati popio tabletu Normabela, jer mu je bila propisana terapija diazepamom. Prometnim vještačenjem je utvrđeno da je prije nesreće prošao kroz čak tri crvena svjetla na semaforu, vozio je brzinom od 113 kilometara na sat, na mjestu gdje je dozvoljeno 50, a još je tijekom vožnje i telefonirao. Osim toga, prije nesreće koju je skrivio u veljači, bio je tri puta prekršajno osuđivan zbog prometnih prekršaja. Nakon nesreće mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola te mu je zabranjeno upravljanje vozilima svih kategorija.

Po objavi nepravomoćne presude Mirko Križanović, koji zastupa obitelj oštećenika, najavio je žalbu.

- Oštećenici, obitelj žrtava kaznenog djela, vjeruju da će u žalbenom postupku Visoki kazneni sud RH postrožiti kaznu jer posljedice divljačkog i svirepog nepoštivanja prometnih propisa s ekstremno visokom brzinom i višestrukih prolazaka kroz crvena svjetla u centru Zagreba uz tešku alkoholiziranost i korištenje mobitela mora biti sankcionirano težom kaznom jer to šalje poruku da je takvo ponašanje za maksimalnu društvenu osudu i tiče se svih nas - rekao kazao je Križanović.