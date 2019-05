'Do ljeta ide novi Zakon o sukobu interesa, dosta je bilo samovolje Povjerenstva'

Vlada je jučer utvrdila Antikorupcijski plan za ovu i iduću godinu, no jedne od najvažnijih mjera iz prijašnjih planova, donošenja novog zakona o sprječavaju sukoba interesa, u tom dokumentu nema. O potrebi izmjene ovog zakona govori se još od 2015. godine, od kada u Antikorupcijskoj strategiji stoji da su u njegovu donošenju napravljeni propusti jer u krug dužnosnika na koje se odnosi nisu ušli dužnosnici koji upravljaju značajnim javnim novcem, poput onih u FINA-i ili HBOR-u.

Izmjena tog zakona zbog toga je uvrštena u antikorupcijski plan za iduće dvije godine. U idućem planu to je promijenjeno u donošenje posve novog zakona, no u novom planu o Zakonu o sprječavanju sukoba interesa nema ni spomena.

Komparativna analiza

Donošenje novog zakona lani je zapelo u proceduri, nakon što je tekst pušten u javnu raspravu otkriven je da se njime planira temeljito sužavanje ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Vjerojatno zbog pritiska javnosti, zakon je mjesecima u “dodatnom međuresornom usuglašavanju”. Kako se novi zakon nije našao i u novom antikorupcijskom planu, činilo se da je Vlada konačno potpuno odustala od njegova donošenja.

– Bude li se donosio novi zakon, on bi trebao biti kvalitetno napravljen. U suprotnom, možemo raditi i po starom zakonu – komentirali su nam u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnika, uz primjedbu da je zakon kakav je lani upućen u javnu raspravu bolje ne donositi. No, sudeći po izjavama ministra uprave Lovre Kuščevića, u Povjerenstvu bi se mogli prilično razočarati. On najavljuje da će novi zakon biti donesen vrlo brzo, prije ljeta, te da će biti na tragu teksta koji je prošao javno savjetovanje.

– Uskoro ćemo imati novi zakon koji će u bitnom poboljšati rad Povjerenstva. Napokon će se Povjerenstvo početi baviti bitnim, a ne trivijalnim stvarima, više neće biti samovolje, nego jasno propisana procedura – kaže ministar. Iz čega iščitava samovolju i trivijalnost u radu Povjerenstva, nije htio dodatno obrazlagati.

U novom antikorupcijskom programu zanimljiva je i najava da će se provesti komparativna analiza izbora predsjednika Vrhovnog suda u odnosu na druge članice EU, a iz toga se iščitava da bi se postupak izbora mogao mijenjati. Sada je to u ovlasti predsjednice RH, a iako je izmjenama prije nešto više od godinu dana osigurana veća transparentnost tog izbora, antikorupcijski odbor Vijeća Europe GRECO od Hrvatske kontinuirano traži da se taj izbor potpuno depolitizira. A to bi značilo ukidanje konkretne i vrlo važne ovlasti predsjednice. No, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković zasad relativizira značaj te analize.

– Mislim da smo izmjenama načina na koji se bira predsjednik Ustavnog suda došli do dobrog rješenja. Komparativnu analizu provest ćemo jer je takve analize uvijek dobro imati, kako bismo vidjeli gdje sada stojimo – objašnjava ministar.

Ne demantira, međutim, da su nakon što se analiza provede moguće i daljnje izmjene u načinu izbora predsjednika Vrhovnog suda. Ipak, ministar Bošnjaković podsjeća kako je bilo ideja da se to imenovanje, koje je potpuno u ovlasti predsjednice, uvjetuje pozitivnim mišljenjem Opće sjednice Vrhovnog suda, no struka je zaključila kako bi to bilo zadiranje u ustavne ovlasti predsjednice. Općenito, za bilo kakvo sužavanje njezinih ovlasti nužne su promjene Ustava, što je s obzirom na dvotrećinsku većinu koja se traži pri takvim “zahvatima” prilično kompliciran posao.

Čak dva okrugla stola

Ostatak Antikorupcijskog plana za 2019. i 2020. godinu svodi se uglavnom na najave edukacija dužnosnika na lokalnoj i državnoj razini o sukobu interesa, jačanje svijesti o borbi protiv korupcije...

Zanimljivo je kako se unatoč kontinuiranoj edukaciji, u koju se ulažu nemala sredstva, i državni i lokalni dužnosnici nađu u nevolji već pri ispunjavanju imovinskih kartica. U tu svrhu plan će se u ove dvije godine “pojačati” za čak dva okrugla stola u koje će Ministarstvo uprave uložiti ukupno 10.000 kuna.

