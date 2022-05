'Do 2030. reciklirat ćemo svu ambalažu, a 2050. bit ćemo klimatski neutralni'

Možda na prvu zvuči neuobičajeno, ali moguće je – i u kemijskoj industriji može se itekako pomicati granice u zaštiti okoliša i prednjačiti čak i pred drugim, “čišćim” resorima. Primjer je to za to najnovija nagrada koja je stigla u ruke Dajane Mrčele, predsjednice uprave Saponije. Mrčela je dobitnica priznanja SDG Pioneer Croatia UN Global Compact-a, po izboru internacionalnih stručnjaka. Kao hrvatska predstavnica borit će se za svjetsku titulu 2022 UN Global Compact SDG Pioneer. Usto, Dajana Mrčela i Saponia primili su nedavno i Zelenu povelju Osječko-baranjske županije, javno priznanje za doprinos očuvanju okoliša te osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja.

Uz sve to, u petak je stigla još jedna nagrada – Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu za 2021. godinu za unapređenje kvalitete u hrvatskom gospodarstvu uručena je Dajani Mrčeli. Priznanje su joj predali generalni tajnik Europske organizacije za kvalitetu Ulf Gustafsson i Tihomir Babić, predsjednik Hrvatskog društva za kvalitetu, u sklopu održavanja jubilarne 20. Hrvatske konferencije o kvaliteti.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 19.03.2021., Osijek - Dajana Mrcela predsjednica Uprave Saponije. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Više od 50 posto žena

Kao posebna inicijativa glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, UN Global Compact od 2000. surađuje s tvrtkama diljem svijeta kako bi uskladile svoje djelovanje i strategije s deset univerzalnih načela u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. S više od 15.000 tvrtki članica u 165 zemalja i 69 lokalnih mreža, to je najveća inicijativa za korporativnu održivost u svijetu. Svake godine UN Global Compact dodjeljuje priznanje SDG Pioneers grupi poslovnih lidera koji svojim radom doprinose ciljevima održivog razvoja i “mobiliziraju tvrtke da budu snaga za dobro i nositelji rješenja za globalne izazove”. Hrvatsku mrežu UN Global Compacta, inače, vodi Hrvatska udruga poslodavaca.

– Biti lider, između ostalog, znači služiti višim ciljevima, organizaciji, vrijednostima koji svijet čine boljim mjestom za život. Odavno znamo da planet nismo samo naslijedili od naših predaka, nego smo ga posudili od naše djece. Ponosna sam što sam, kao predsjednica uprave Saponije, liderica organizacije koja to razumije, živi i njeguje. Stajati uz bok mnogim drugim liderima koji su u konkurenciji za mene je iznimna čast. Tko god zauzme titulu SDG Pioneer na svjetskom natjecanju, taj u sebi nosi dio jedne ideje svih nas – briga za ekologiju u najširem smislu riječi – započinje Dajana Mrčela.

Naglašava kako Saponia svoju misiju gradi na tome da svijet oko nas bude čišći, sigurniji i zdraviji. Ta osječka tvrtka ima tradiciju dugu čak 128 godina. Kao mlada pripravnica, Mrčela je u nju stigla 1994. Još je trajao rat, tijekom kojega, inače, firma nije prestajala s proizvodnjom. Otkako je 2006. imenovana članicom uprave odgovorne za istraživanje i razvoj i komercijalne poslove, Dajana Mrčela inicirala je, ističe, projekte koji su pridonijeli postizanju korporativnih ciljeva: proizvodna linija EU ekooznake, ekodizajn ambalaže i proizvoda, poticanje HR praksi, zdravlje i sigurnost, ravnoteža spolova na svim razinama upravljanja, nulto podmićivanje...

– Što smo od toga konkretno ostvarili? Nulta stopa tolerancije na korupciju. Donijeli smo antikorupcijski plan, propisali kodeks etike i korporativnog upravljanja. Što se tiče ravnoteže spolova, započeli smo projekt Mamforce, a u našim upravljačkim strukturama je više od 50 posto žena – navodi Mrčela.

– Kao proizvođačkoj tvrtki jako nam je važno zbrinjavanje otpada i intenzivno radimo na smanjenju ambalažnog otpada i ekodizajnu ambalaže. U posljednjih pet godina smanjili smo količinu plastične ambalaže stavljene na tržište za 52 posto, a kartona za oko 50 posto. A trenutačno je čak 87 posto kartonske ambalaže naših proizvoda izrađeno od recikliranih materijala. Posebno sam ponosna na projekte uvođenja za okoliš prihvatljivijih sirovina i tehnologija – nastavlja ona.

Na tržištu imaju deset proizvoda certificiranih prestižnim EU Ecolabel certifikatom, čime njihovi potrošači, dodaje, “imaju opciju izbora za znatno manji utjecaj na okoliš”. Imenovan je tim za održivost sa zadatkom da pojača i koordinira aktivnosti cijele tvrtke na energetskoj učinkovitosti, smanjenju emisija, otpada, plastike i da radi na održivim tehnologijama koje će smanjiti otisak i raditi na klimatskoj neutralnosti.

– Predsjednicom uprave Saponije postala sam koncem 2019. Da, došla sam s ambicioznim idejama, ali prevelikima da bih ih ostvarila sama. Zato je jedan od prvih poteza nakon preuzimanja čelne uloge bio osnivanje tima za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Članovi tima su stručnjaci iz svih dijelova kompanije. Postavili smo niz okolišnih ciljeva, zero-waste iz proizvodnje i 100 posto reciklabilnu ambalažu do 2030. te klimatsku neutralnost Saponije do 2050. Što se tiče društvenih ciljeva, to su dobrobit radnika, odnosno unapređenje uvjeta rada, balans privatnog i poslovnog te biti odgovoran partner naših dobavljača i kupaca, što znači razvijati proizvode s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš – kaže naša sugovornica.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 19.03.2021., Osijek - Dajana Mrcela predsjednica Uprave Saponije. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Ostvarenje ovih ciljeva, dodaje, nije moguće bez znatnih investicija. Trenutačno realiziraju projekt vrijedan više od 62 milijuna kuna, za što im je iz EU stiglo 20 milijuna kuna.

– Tim sredstvima povećat ćemo energetsku učinkovitost korištenjem zelene energije, odnosno ugradnjom solarnih panela, a energetski ćemo obnoviti šest proizvodnih pogona i sjedište kompanije. Time ćemo ostvariti uštedu električne energije u dijelu proizvodnje plastične ambalaže za 40 posto i 63 posto energije za grijanje i hlađenje u proizvodnim pogonima do lipnja 2023. – otkriva Mrčela dodajući kako će se proizvoditi 659.000 kWh zelene energije godišnje i postići impozantne uštede.

Biciklom na posao

Podsjeća i kako je lani donesen novi kolektivni ugovor koji je uključivao povećanje plaća od 12 posto u cijeloj tvrtki.

– S pomakom u komunikaciji i korporativnom upravljanju i vrijednostima dobiven je veći angažman zaposlenika na pitanjima održivosti, kao što su bolje upravljanje otpadom, bicikliranje na posao, gašenje svjetla kad god je to moguće, racionalno korištenje vode... – nadovezuje se.

Pružamo pomoć izbjeglicama i svima koji im pomažu

Provode se stroga pravila u vezi s antikorupcijom, Saponia nije imala nijedan slučaj u povijesti niti je bila povezana s takvim radnjama.

– Posebno smo osjetljivi na ratna stradanja naroda Ukrajine s obzirom na to da smo stradanja rata i sami osjetili. Spremno smo dočekali dolazak prvih izbjeglica tako što smo ustupili Crvenom križu svoj veliki skladišni prostor za potrebe skladištenja donacija. Za obitelji koje su iz Ukrajine već stigle u Osijek odmah smo donirali naše proizvode. Nastavit ćemo pružati brzu i konkretnu pomoći izbjeglicama i svim hrabrim ljudima koji im pomažu – zaključuje Mrčela.