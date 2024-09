Do 160 eura umirovljenicima, a ugroženima za struju i plin 70 eura mjesečno: Evo tko ima pravo na naknadu

Više od 760.000 umirovljenika u idućim će tjednima dobiti novi jednokratni dodatak, mjeru koju Vlada već osmi put provodi kako bi ublažila rast cijena na tržištu. Baš kao i posljednji put, naknade će se kretati između 60 i 160 eura, no ovoga puta ''granica'' iznosa mirovina je blago izmijenjena.

Naime, dok su najveći iznos ranije mogli dobiti umirovljenici do 320 eura mjesečne mirovine, sada se ta mjera proširila za 30 eura s obzirom na to da je u travnju umirovljenicima stiglo novo usklađenje mirovina. Nadalje, oni s mirovinama do 500 eura dobit će 120 eura naknade, dok će oni do 650 dobiti 80 eura naknade. Ipak, mjera je ovoga puta obuhvatila one s mirovinama do 840 eura, nasuprot ranijih 880, te će ti umirovljenici ostvariti 60 eura.

Jednokratne dodatne dobit će i nezaposleni hrvatski branitelji, kojih je u Hrvatskoj trenutno više od 13.000. Ova se mjera odnosi na nezaposlene branitelje, korisnike zajamčene minimalne naknade te oni koji se vode u evidenciji nezaposlenih.

Mjesečne naknade

U ovom sedmom paketu mjera ugroženi kupci energenata dobivat će idućih šest mjeseci i mjesečne naknade. Njih je 88.500, procijenila je Vlada, a za troškove struje i plina mjesečno će dobivati 70 eura. U kategoriju ugroženih kupaca energenata pritom ulaze korisnici:

osobne invalidnine

prava na inkluzivni dodatak prve, druge ili treće razine potpore

kojima nije osigurana usluga smještaja ili organiziranog stanovanja

zajamčene minimalne naknade (ZMN)

nacionalne naknade za starije osobe

novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civilne stradalnike

POVEZANI ČLANCI:

Uz to, od 70 do 540 eura mjesečno ostvarit će i pružatelji socijalnih usluga, što se uglavnom odnosi na domove za starije i udomitelje. Oni građani koji imaju status pružatelja usluge pomoći u kući dobivat će 80 eura mjesečno, dok će udomitelji dobivati 70 eura. Od 140 do 540 eura mjesečno dobivat će pružatelji usluge smještaja, organiziranog stanovanja i boravka, ovisno o broju korisnika. Kako je navela Vlada, u Hrvatskoj će takve naknade dobiti više od 500 pružatelja usluga i 2.500 udomiteljskih obitelji.