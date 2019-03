Prvi rezultati u Lici: HDZ-ova koalicija vodi, Milinović drugi, HSP treći

U Ličko-senjskoj županiji, gradovima Ogulinu i Iloku te općini Davor u 19 sati zatvorena su biračka mjesta na kojima su tamošnji birači prijevremeno birali županijsku skupštinu te gradska i općinska vijeća. Prema prvim rezultatima DIP-a HDZova koalicija (HDZ/HSU/HSP-AS/HSS/HBS) vodi u Lici.

U nastavku pratite tijek događaja:

20.39 - Karlo Starčević: Neće biti nove vlasti bez nas. Mi smo najjača snaga u Ličko-senjskoj županiji. Nama će se drugi morati prikloniti. Meni je bitan samo razvoj Ličko-senjske županije, demografski i gospodarski.

20.35 - DIP je objavio privremene rezultate izbora u Lici nakon što je prebrojano 57 od 116 biračkih mjesta. HDZ-ova koalicija (HDZ/HSU/HSP-AS/HSS/HBS) vodi s 35,70 posto glasova, Milinovićeva lista ima 19,25 posto, HSP 9,14 posto, a Bura promjena 9,03 posto.

20.15 - Odmah po zatvaranju birališta u Ličko-senjskoj županiji počele su pristizati prve neslužbene izlazne ankete o izbornim rezultatima. Najživlje je u samom Gospiću, gdje su oko 20 sati u svoje izborne stožere došli čelni ljudi triju stranaka koje očekuju najveći broj glasova u Gospiću, to su Karlo Starčević iz HSP-a, nezavisni Darko Milinović, aktualni župan, i Marijan Kustić iz HDZ-a koji je u Gospić stigao iz rodne Novalje. Po izlaznim anketama u samom gradu Gospiću situacija je bila dosta napeta i neizvjesna i izjednačena, no nešto iza 20 sati ankete su pokazale da Karlo Starčević i HSP imaju najveći broj osvojenih glasova, oko 37 posto, 31 posto za Milinovića, a 23 posto za HDZ-ovu listu.

19.50 - Birališta u Ličko -senjskoj županiji su zatvorena, a izvanredni izbori su prošli mirno i bez većih izgreda, zasad sa šest pritužbi Županijskom izbornom povjerenstvu; tri o povredi izborne šutnje i tri na povredu izbornog postupka, no moguće primjedbe na sadržaj zapisnika mogu stići naknadno od promatrača, doznaje Hina u nedjelju navečer u ŽIP-u u Gospiću.

Prema riječima predsjednice ŽIP-a Milke Vraneš, izbori se smatraju regularnim, a pritužbe će se rješavati. Njezina zamjenica Žana Vlainić pojasnila je da HSP-ova pritužba odnosi na povredu izborne šutnje nositelja liste skupine građana Darka Milinovića slanjem sms poruka. Raspravit će se i pritužba kršenja izborne šutnje kandidatkinje HSP-a na jednom lokalnom portalu, a pritužbu o tome dostavila je lista Darka Milinovića. Jedan se prigovor odnosio na plakat HDZ-a u Mukinjama, da je postavljen na manje od 50 metara od biračkog mjesta.

Danijela Bogić, nositeljica liste stranke Milan Bandić 365, prijavila je da je predsjednica biračkog odbora u Torjanskom kod Vrhovina utjecala na birača kako da glasa, no, kako je rekla Vlainić, brzo je provjereno i ustanovljeno da na birača nije utjecao nitko iz biračkog odbora, već je riječ o utjecaju birača na birača.

„Budući da su to potvrdili i svi nazočni promatrači smatramo tu pritužbu neosnovanom“, rekla je Vlainić.

Ostale pritužbe provjeravamo i ako se utvrdi osnovanost sumnje počinitelje ćemo prijaviti DORH-u. Za takve su prekršaje propisane samo novčane kazne, istina dosta velike, rekla je Vlainić. Stožeri svih devet kandidacijskih lista su otvoreni i čekaju se prvi neslužbeni rezultati, a prve izjave za novinare najavljene između 8 i 9 sati.

19.00 - U 19 sati zatvorena su biračka mjesta, a prvi izborni rezultati očekuju se poslije 20 sati.

S posebnom pozornošću čeka se ishod izbora u Lici, odnosno odgovor hoće li HDZ uspjeti zadržati kontrolu nad skupštinom koja je krajem 2018. srušila proračun županu Darku Milinoviću, bivšem HDZ-ovcu koji je na izbore izašao s nezavisnom listom.

18.10 - Dok je u Ličko-senjskoj županiji na prijevremene izbore za županijsku skupštinu u nedjelju do 16,30 sati izašlo gotovo osam posto manje birača nego na lokalnim izborima u svibnju 2017., Ogulin, Ilok i Davor, koji biraju gradska i općinsko vijeće, bilježe veći odaziv birača. U Lici je u nedjelju do 16, 30 sati na biračka mjesta izašlo 40,4 posto birača (oko 17. 500 od ukupno 43 tisuće), prije dvije godine 48,1 posto.

Najveće zanimanje za izbore pokazali su Gospićani kojih je glasovalo gotovo 48 posto (5. 200 od gotovo 11 tisuća), no i taj je odaziv za četiri posto manji od onoga iz svibnja 2017., kada je iznosio gotovo 52 posto. Solidan odaziv bilježe Senj (42, 4 posto), Perušić (40, 8 posto), Karlobag (40, 6 posto). Na izbore za svoje Gradsko vijeće glasovalo je 42, 4 posto Ogulinaca, što je 2, 4 posto više u odnosu na redovne lokalne izbore. Birati 17 vijećnika ima oko 11 tisuća Ogulinaca. Neznatno bolji, ali ipak bolji odaziv nego u svibnju 2017. bilježi Ilok koji bira Gradsko vijeće od 15 vijećnika. Do nedjelje poslijepodne glasovalo je 40, 1 posto od oko 5.400 Iločana, prije nepune dvije godine njih 39, 4 posto. Osjetno bolji odaziv (43 posto), nego na redovnim lokalnim izborima (32, 7 posto) ima posavska općina Davor, koja bira 13 vijećnika u Općinsko vijeće.

14.55 - Po podacima Izbornog povjerenstva, do 11 sati na izvanrednim izborima za Županijsku skupštinu Ličko - senjske županije od 43.000 birača, na izbore je izišlo njih 16,82 posto, pet posto manje birača nego 2017. godine. Najviše u Gospiću gdje je glasovalo gotovo 19 posto od 10.881 građana s pravom glasa. Na 116 biračkih mjesta, napominju u županijskom Izbornom povjerenstvu, raspoređena su čak 404 promatrača, više nego ikada do sada na izborima u Lici. Nema incidenata, tek tri prigovora, od kojih se jedan odnosi na SMS poruke, a dva na internetske objave.

Nakon jutarnje mise u svom Donjem Pazarištu, u tamošnjoj osnovnoj školi, glasovao je i Karlo Starčević, predsjednik HSP-a i gradonačelnik Gospića koji tvrdi da očekuje pobjedu jer je jedini sklopio savez s narodom.

[video: 30019 / Karlo Starčević o izborima u Lici]

- Kada su u pitanju moguće koalicije mogu reći da su 'čudni putevi Gospodnji'. Mediji su u Hrvatskoj preferirali dvije strane koje su prije dvije gddoine izgubile izbore. Čudno je da je tamo neki Karlo Starčević sa HSP-om tu veliku mašineriju pobijedio prije dvije godine i potukao ih do koljena. Nadam se da ću dobiti 50 posto biračkog tijela u Gospiću, a da ću u Županiji biti najjača politička snaga koja će određivati koalicijske partneree. Ne da će netko mene zvati kao poltrona koji bi htio uhljebiti sebe i svoje, jer meni to nije potrebno.

- Želim voditi Županiju transparentno, u skladu s načelima poštenja, čestitosti i samoodgovornosti, napraviti preslik političkog i gospodarskog vođenja u gradu Gospiću u zadnje dvije godine na Županiju. Izvukli smo Gospić iz ponora, gotovo zaustavili pad i to žeilimo u Županiji. Iako ne znam imali li Županija snage izvući se iz ponora u koji nas te dvije opcije dovele, a sada nas kao žele izvući. Nitko nam neće pomoći, ako si sami ne pomognemo. Jedini sam integralni faktor u Gospiću i Županiji. Oni koji su podjelili županiju ne mogu je voditi dalje. Ličku županiju može viditi jedino Karlo Starčević i HSP. Građanima je dodijao lopovku koji se događa 25 godina u čitavoj Hrvatskoj, a nigdje nitko za lopovluk do danas nije osuđen niti je ikome od njih do danas oduzeta imovina i vraćena Hrvatskoj - kazao je Karlo Starčević.

Dodao je da nakon izbora neće teći pivo, ali niti med i mlijeko, već suze i znoj i puno rada da bi se Lika oporavila.

- Moramo konačno učiniti korak koji smo propustili u 30 godina; korak odgovornosti i samoodgovornosti da bismo ostavili nešto našoj djece, jer smo potrošili njihovu budućnost, a ne samo ono što smo dobili u ostavšinu od roditelja i pradjedova - dodao je K. Starčević.

11.20 - Ne očekujem vam ja ništa jer su svi oni isti. Jedan je bolji, drugi malo gori, a kada sve zbrojite, ništa od svega. Idem na izbore, kao i na svake druge, zaokružim tko mi prvi padne pod ruku, ali vjerujte, ne očekjujem da će ikome, osim političarima u Lici, biti bolje. Nama će samo svaki puta biti još gore. Iz Zagreba dolaze sada, hoće jadnu Liku da oglobe. Ja ću i dalje jedva preživljavati od svoje male mirovine i to vam je to – kazao nam je Matej, umirovljenik iz Gospića koji je danas ujutro došao na biračko mjesto u središtu grada kako bi glasao za novi saziv Županijske skupštine Ličko – senjske županije.

Da bi mogli biti malo bolje, nada se umirovljeni hrvatski branitelj Stevo Pražić.

- Očekujem da bi se mogle dogoditi neke promjene, da će se ipak moći dogovoriti zbog nas građana, da se dogode promjene zbog kojih bi nam svima moglo biti bolje – ispričao nam je Stevo Pražić.

Zapravo, većina građana koja je nedjelju jutro iskoristila za glasanja, smatra da će rezultati biti neizvjesni, niti sami ne znaju tko bi u ovoj priči mogao biti pobjednik. Uvjereni su da će, zapravo, "igrice" i dogovaranja nakon izbora biti presudni. Većina, zapravo, apelira da ovoga puta smisle i naprave nešto za Liku kako mladi ne bi odlazili.

Naši sugovornici, kao i ostali birači u ovoj županiji koja ima oko 43.000 stanovnika, imali su priliku birati između čak deset izbornih listi. U novi saziv ličke Županijske skupštine htjeli bi mnogi; od Bure promjena, HSP-a, Živog zida, SDP-a, HSLS-a, do drugi, no većinu u skupštini očekuju prvi ljudi dviju lista; HDZ-a, te nezavisne liste Darka Milinovića, aktualnog ličkog župana.

- Moja politička karijera je u uzlaznoj putanji, a HDZ će imati najgore izborne rezultate u povijesti. U kampanji sam neopterećen ničim, bez mandata do sada, a HDZ je imao 19 mandata. Nakon izbora ću surađivati s progresivnim strankama, koji se znaju uzdići iznad političkih interesa i kazniti one koji su krivi za sve ovo. Teško da bih mogao surađivati sa HDZ-om. Istina, rekao sam da ću razgovarati i sa crnim vragom za boljitak županije, ali teško je naći zajednički jezik sa onima koji su rušili proračun županije i ostavili nas bez 90 milijuna kuna – kazao nam je Darko Milinović nakon što je sa obitelji glasao u središtu Gospića.

Osvrnuo se na skup HDZ-a u petak i govor premijera A. Plenkovića.

- U petak je premijer Plenković rekao da je tu Gabi sa 900 milijuna kuna, Ćorić sa 200 milijuna kuna. Hrvatski se ponos ne može kupiti sa svim tim milijunima kuna, ali po tim iznosima, Ličko – senjska županija imat će njaveći proračun od svih županija u Hrvatskoj! To je milijardu i dvjesto milijuna kuna koje je Plenković obećao. Zato ću zamoliti predsjednika Vlade da nam to da u proračun. Konsolidiran proračun do sada je bio 327 milijuna kuna, a sada bi mogao biti milijardu i pol, što je predobro za našu županiju – kazao je Darko Milinović i dodao kako ne sumnja u poražavajući izborin rezultat HDZ-a već je uvjeren u njega.

[video: 30012 / ]

- Istina je da sam se često u govorima na predizbornim skupovima ugrizao za jezik, jer sam umalo spomenuo HDZ. Ipak sam bio u HDZ-u od 1990.-ih godina, a onda nedemokratski izbačen, ponižen. Odbacili su me kao, rekao bih Real Ronalda. Izgubio je sada Ligu prvaka, izgubit će prvenstvo Španjolske, e tako je danas ovdje sa HDZ-om. HDZ se odrekao "Ronalda", a nije bilo baš nikakvih razloga. I to je hrvatski ponosni narod osjetio u Ličko – senjskoj županiji – dodao je Darko Milinović.

Marijan Kustić, predsjednik HDZ-a Ličko - senjske županije glasao je u Novalji na otoku Pagu. Smatra da izlaznost birača neće biti onolika kolika je bila prije dvije godine kada su bili izbori za gradonačelnike, načelnike, župane, ali se nada da će birači ipak u što većem broju iskoristiti mogućnost i tako utjecati na novi sastav ličke županijske skupštine.

[video: 30023 / ]

- Neka birači biraju po savjesti, ono što smatraju da je najbolje za Ličko - senjsku županiju. Tvrdim da je upravo HDZ stranka koja može i želi omogućiti razvoj i prosperitet Like. Za to imamo projekte, programe, ljude, sredstva i sva Vlada Andreja Plenkovića je uz nas - kazao je Marijan Kustić.

Nije htio komentirati izjavu Darka Milinovića da će HDZ imati najgore izborne rezultate u povijesti nakon današnjih izbora u Lici.

- Darko Milinović pušta spinove, igra neke svoje utakmice. To ne bih komentirao. O njegovim rezultatima u vođenju HDZ-a u našoj županiji dovoljno govori činjenica da je HDZ prije zadnjih lokalnih izbora imao u četiri grada sva četiri gradonačelnika, a danas imamo, zahvaljujući vodstvu HDZ-a od strane Darka Milinovića, gradonačelnika u samo jednom gradu - dodao je Marijan Kustić