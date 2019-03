Miroslav Petry: Ne postoje dva HDZ-a, to je spin

Izabrani ste za predsjednika Zajednice utemeljitelja HDZ-a Ličko-senjske županije, u kojem ćete smjeru voditi tu zajednicu?

Čast mi je da sam izabran za predsjednika zajednice koja nosi ime utemeljitelja HDZ-a i prvoga predsjednika dr. Franje Tuđmana. I to nakon što sam kao jedan od utemeljitelja HDZ-a i najbližih suradnika dr. Tuđmana s početka 90-ih godina prošao stranački križni put. Naime, kao što je poznato, iz stranke me svojedobno isključio Darko Milinović, čovjek koji je bio posljednji predsjednik komunističke omladine u Gospiću. Zato mi je aktivni povratak u “moju stranku” još draži jer se događa u vrijeme kada HDZ završava priču s onima koji mu nikada nisu pripadali po časti, poštenju i domoljublju. Upravo tim načelima rukovodit ću se kao predsjednik zajednice kojoj sam na čelu.

U tijeku su izbori za Skupštinu LSŽ-a, vodi se, zapravo, bitka između HDZ-a i HDZ-a, odnosno Darka Milinovića, premijer Plenković upregnuo je i ministre u tu kampanju, HDZ je izradio i vlastitu anketu o tim izborima... Nije li to znak nervoze?

Ma kakva nervoza. Svaka ozbiljna stranka radi svoja istraživanja i to nije ništa čudno. Moram vas opovrgnuti – ne postoje dva HDZ-a. To je spin vještog manipulatora i čovjeka koji je od Ličko-senjske županije stvorio svoju privatnu guberniju. Godinama je bio usko grlo prema vrhu stranke, ali i države. Sve su informacije išle od njega, a nijedna prema ograncima i članstvu. HDZ je jedan jedini. Neznatan broj članova našao se, što iz straha, što iz interesa, na drugim listama, kojim postupkom su istupili iz stranke. No zato nam je u proteklih godinu dana pristupilo više od 250 novih članova. Što se tiče dolazaka ministara, to može biti čudno samo onome tko ne pozna situaciju. Stalno su ovdje jer je Vlada ta koja, u sinergiji s lokalnom vlašću, jamči napredak županije, gradova i općina. Zaboravlja se da je fiskalnom decentralizacijom Vlada Andreja Plenkovića osigurala lokalnim jedinicama dodatnih 2,1 mlrd. kn prihoda za razvojno-socijalne projekte! To znači da je za čitavu Ličko-senjsku županiju osiguran dodatni 31 milijun kuna.

Što HDZ nudi Lici za razliku od ostalih političkih aktera na izborima za Skupštinu?

Ima puno toga. Prije svega HDZ nudi ozbiljnost pristupa rješavanju problema, dok ostali, pogotovo najglasniji politički oponenti i akteri ne nude baš ništa, a nemaju ni kapaciteta za odgovorno upravljanje županijom. Naši prioriteti su ravnomjernije upravljanje županijom, snažan gospodarski rast uz poticanje kapitalnih investicija, razvijanje turističke ponude cijele županije te posebno demografsko oživljavanje i pokretanje mjera za zaustavljanje iseljavanja. Tu su i konkretni projekti: Dom za starije i nemoćne u Senju, Središnji arhiv zemljišnih knjiga u Gospiću, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na i oko Plitvičkih jezera, državna cesta, odnosno obilaznica Plitvičkih jezera, hidroelektrana HE Kosinj-Senj 2 – projekt koji je skuplji od Pelješkog mosta, povratak suda u Otočac, vodovod Lukovo Šugarje – Barić Draga itd. Prioritet je ostalih aktera samo „grickanje“ HDZ-a bez konkretnog razvojnog plana županije.

Bivši ste politički zatvorenik, u bivšoj Jugoslaviji bili ste okarakterizirani kao antidržavni element, kako ocjenjujete današnje stanje političkih i medijskih sloboda u Hrvatskoj?

Kao osoba koja je bila okarakterizirana kako antidržavni element i državni neprijatelj, dok su drugi pisali pisma Partiji i Račanu, na svojoj sam koži najbolje osjetio što znači cenzura, diktatura i nesloboda. Istovremeno, meni je potpuno jasno da od demokracije svatko uzima ono što njemu odgovara, ali važno je znati da ona nije samo jedan pogled, nego slika koju dobijete kada sva gledišta uzmete u obzir. Mislim da bi za sve nas u Hrvatskoj bilo dobro kada bismo češće o tome i na taj način razmišljali. Ja sam bio žrtva sustava u koji su tada bili uključeni i mediji, koji je vjerovao isključivo u svoju istinu, dok je komunistički režim sve koji se s njim nisu slagali slao na robiju.

Danas su mediji pozvani da preispituju svaki korak vlasti, ali ne bi trebali preuzimati ulogu oporbe, koju također treba gledati kao dio vlasti. Ali s druge strane razumijem poriv da se oporbi „pomogne“, pogotovo kada je ona u priličnom rasulu. Zato mi je simpatično čak i medijsko favoriziranje župana Milinovića. Očito je da medijski puno bolje prolazi sada kada se pridružio onima koji napadaju HDZ nego kada je bio u njemu. Onima koji su u HDZ-u gleda se što nose ili drže u ruci, dok Milinovićeva stečevina više nikome nije medijski interesantna.

Usprkos svemu, taj je totalitarni i manipulatorski način upravljanja županijom nakon više od 15 godina razotkriven, a to je uočljivo i u nedavnoj zloupotrebi imena pjevača Mate Bulića kojemu je kao predizborni slogan doslovno ukraden i naziv nove pjesme „Ja sam na te ponosan“, dok imenovani pjevač nastupa na završnom skupu HDZ-a u Gospiću, 8. ožujka u 18 sati. Na kraju bih apelirao i na medije da budu objektivniji jer se često događa da neistina bude prezentirana kao istina. Na kraju ipak mogu konstatirati da je usprkos mnogobrojnim plasiranjima medijskih laži koje su iznijeli pojedinci, da su te laži razotkrivene i da pobjeda HDZ-a i koalicijskih partnera u Ličko-senjskoj županiji nije upitna, a nakon toga treba sistematično i žurno pristupiti rješavanju problema s kojima se suočavaju stanovnici Ličko-senjske županije s obje strane Velebita.

