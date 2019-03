HDZ do većine s HSP-om? Kustić: Razgovarat ćemo sa svima, i Milinovićem

Kampanja u koju je premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković upregnuo pola Vlade, pa su ministri gotovo svakodnevno u trojkama ili petorkama obilazili Liku, isplatila se HDZ-ovoj koaliciji na izvanrednim izborima za Skupštinu Ličko-senjske županije kada je riječ o pobjedi nad Darkom Milinovićem, aktualnim ličkim županom i bivšim HDZ-ovcem.

HDZ 13, Milinović 7 mandata

Koalicija HDZ-HSU-HSP AS-HSS-HBS pobjednik je ponovljenih izbora s 35,42 posto osvojenih glasova i Plenkovićev HDZ uvjerljivo je pobijedio Milinovića čija je lista osvojila 20,43 posto glasova birača. Međutim, kampanja u koju je za opustošenu Liku bio angažiran vrh Vlade, HDZ-u nije donijela snagu koju je ta stranka godinama uživala u ličkoj utvrdi. Samo prije dvije godine na redovnim lokalnim izborima HDZ-ova koalicija osvojila je 55,3 posto glasova. Izbori su pokazali da su birači, zaista, birali između dva HDZ-a jer je Milinović, HDZ-ov veteran koji je iz te stranke izbačen, vladajućoj stranci taman oduzeo razliku glasova do 55 posto.

Iako je Milinović očekivao daleko bolji rezultat, on je po rezultatu druga politička opcija u Ličko-senjskoj županiji. Premda je na izborima za dugoročni politički život bez HDZ-a mora pokazati daleko više bi politički uopće opstao, kada se uzme da se borio protiv samog premijera i njegove ministarske još je i solidno prošao.

Treće plasiran je HSP Karla Starčevića s osvojenih 17,15 posto, a četvrta je Bura promjena nositelja Ante Dabe s 9,81 posto osvojenih glasova.

Prag je prešao još samo SDSS (5,36 posto), dok SDP s osvojenih samo 3,95 posto glasova ne ulazi u Skupštinu Ličko-senjske županije. Ispod praga su i stranka Milana Bandića, Živi zid te koalicija HSLS-HNS. U odnosu na izbore prije dvije godine, osim HDZ-ove koalicije, nešto lošiji rezultat u postotku ostvario je i Karlo Starčević pošto je 2017. godine imao 22,84 posto dok je najveći tragičar izbora SDP koji je prije dvije godine imao osvojenih 10,45 posto glasova. I HSLS je 2017. godine prešao prag sa 5,33 posto, a sada mu ni savezništvo s HNS-om nije pomoglo da uđe u Skupštinu.

Mandatar za sastavljanje većine u Skupštini bit će HDZ-ova koalicija kao relativni pobjednik izbora s 13 osvojenih mandata, a po logici stvari oni bi saveznike trebali tražiti u HSP-u Karla Starčevića koji ima 6 zastupnika i SDSS-u (dva mandata) pošto se iz Dabinih izjava u kampanji, koji je osvojio 3 mandata, iščitavalo da ne podupire HDZ, a Darko Milinoviću, s osvojenih 7 zastupnika, bio je najveći suparnik HDZ-u. Međutim, Karlo Starčević tvrd je orah koji, dojam je, podjednako prezire i HDZ i Milinovića, a večeras je nakon izbora izjavio da će on biti taj koji će odlučivati o većini i da nitko njega neće zvati kao poltrona kako bi ti što zovu uhljebili svoje ljude. Pa nije isključeno da HDZ savezništvo ponudi i Darku Milinoviću, ali onda bi se postavilo pitanje apsurdnosti rušenja proračuna što je dovelo do večerašnjih ponovljenih izbora.

Milinović nazvao i čestitao

- Pobjednici smo izbora u Ličko - senjskoj županiji. To dokazuje ono što sam čitavo vrijeme govorio; da je najbolja anketa ona u nedjelju iza 19 sati. Hvala svima koji su nam dali glas. Uvjeren sam da će nam na idućim izborima dati povjerenje i oni koji sada nisu glasovali za nas. Trebat će nam partner za formiranje vlasti, a pred nama su dani u kojima ćemo pričati s potencijalnim koalicijskim partnerima - kazao je Marijan Kustić, predsjednik HDZ-a Ličko - senjske županije nakon proglašenja izbornih rezultata, u nedjelju iza 22 sata. Pobjedu je slavio sa stranačkim kolegama u kinu Korzo.

– Razgovarat ćemo sa svima, a to onda znači i s Darkom Milinovićem. On me nazvao i čestitao mi na pobjedi. Zasad mogu toliko reći, prvo ćemo proslaviti pobjedu, a onda kreću pregovori – rekao nam je večeras Marijan Kustić. Skupština je dosad imala 31 zastupnika što znači da HDZ-u nedostaju 3 zastupnika do apsolutne većine, ali budući da SDSS ima zagarantirana četiri mandata, a osvojio je dva (kako objašnjava Darko Milinović) vjerojatno će se novom sazivu Skupštine dodati još dva zastupnika. To znači da će HDZ-u trebati nešto više mandata da sastavi većinu. Milinović je večeras rekao za Večernji list da mora razgovarati s ljudima sa svoje liste i odlučiti ostaju li u Skupštini u oporbi ili će im opcija biti i pregovori s HDZ-om.

- Ovo je moj poraz i pobjeda HDZ-a, tu nema govora. Očekivao sam nešto bolji rezultat, to je istina. HDZ je izborni pobjednik, ja to priznajem. Kada su u pitanju koalicijski pregovori, razgovarao bih najprije s onima koji nisu rušili proračun. No, ako to ne prođe pričao bih i s HDZ-om. Na njima je da oni odluče s kime će pregovarati. Oni su izborni pobjednici i ako to bude u interesu Županije, mi ćemo razgovarati. S druge strane, HDZ može formiraju većinu ili se odlučiti za ponovno rušenje proračuna i ponovno izbore. HDZ je htio prijevremene izbore i da potrošimo 1,5 milijuna kuna i nismo dobili ništa Ukoliko moja lista bude u novoj većini županijske skupštine, cilj nam mora biti stabilna županijska skupština - kazao je Darko Milinović i dodao da ne zna hoće li doći do njegovog rušenja s mjesta župana, da se toga ne boji i da je to odluka HDZ-a.

– Očekivao sam bolji rezultat, ali druga sam politička opcija u Skupštini. Budući da sam se u kampanji borio protiv kompletne Vlade i HDZ-a osvojio sam sasvim dobar rezultat. Čestitao sam Kustiću na pobjedi i na HDZ-u je da sastavi većinu – rekao je Milinović.

Karlo Starčević, HSP-ovac i gradonačelnik Gospića, te treća politička opcija u županiji po izbornim rezultatima, kazao je da je zadovoljan rezultatima izbora u Gospiću, obzirom da je u tom gradu dobio 39 posto biračkog tijela.

- U ostalim općinama i gradovima dobili smo glasova koliko imamo razvijenu svoju stranačku infrastrukturu i sada vidimo gdje moramo pojačati tu infrastrukturu. Bez HSP-a se ne može sastaviti većinska vlada u Županiji. Sa svima ćemo konstruktivno razgovarati, a osnovne teme su gospodarstvo i demografska obnova u županiji. Proračun možda i nije tako loš bio, ali ima nedostataka koji se amandmanima mogu popraviti. Da je u pitanju tko nam je bliži; Darko Milinović ili HDZ, mogu reći da su oni do jučer bili jedna duša i jedno tijelo, pa ne vidim previše razlike među njima, osim u prihvaćanju programa koji su od vitalne važnosti za Gospić i Županiju - dodao je Karlo Starčević, napominjući da je HSP samostalno ovoga puta osvojio šest mandata što je odličan rezultat za Županijsku skupštinu.

Na ponovljenim izborima za Gradsko vijeće u Ogulinu večeras je pobijedio SDP, a u Iloku nezavisna lista gradonačelnice Marine Budimir. HDZ je pobjednik izbora za Vijeće u Općini Davor.