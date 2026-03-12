Gdje u Hrvatskoj žive najbogatiji? Građani otkrili elitne kvartove u svojim gradovima, od Tuškanca do 'Beverly Hillsa' u Mihovljanu

Gdje u hrvatskim gradovima žive najbogatiji? Jedno jednostavno pitanje postavljeno na Redditu otvorilo je veliku raspravu u kojoj su korisnici iz cijele zemlje počeli nabrajati najprestižnije ulice i kvartove svojih gradova. Dok cijene nekretnina i dalje rastu, otkriveno je da gotovo svaki veći grad ima svoju verziju zagrebačkog Tuškanca ili Pantovčaka. "Za Zagreb su dosta poznati dijelovi kao Tuškanac, Šalata, Pantovčak, al me zanima gdje se takvi dijelovi nalaze u drugim gradovima Hrvatske", upitala je korisnica Reddita "snjevka" i potaknula stotine Hrvata da otkriju koje su to ulice i kvartovi u njihovim mjestima rezervirani za one s najdubljim džepom. Rasprava se dogodila u vrlo znakovitom trenutku, svega nekoliko dana nakon što je Porezna uprava priznala pogrešku i poslala više od 300.000 krivih rješenja za porez na nekretnine, a Državni zavod za statistiku objavio kako su cijene stanova u Zagrebu u jednoj godini skočile za čak 14.6 posto, s nacionalnim prosjekom koji se opasno približio cifri od 2.900 eura po kvadratu.

Ova tema, koja očito golica maštu mnogih, brzo je otkrila da svako veće mjesto ima svoj "Pantovčak". U Splitu su kao najprestižnije lokacije istaknuti Meje, Bačvice i Žnjan, dok su u Zadru to neprikosnoveni Borik i Diklo, gdje vile imaju direktan izlaz na more. Rijeka je, prema komentarima, nešto složenija. Iako su Trsat i Marčeljeva draga navedeni kao elitni, mnogi su istaknuli posebnu ljepotu starih vila na Pećinama. "To su prastare vile koje neke imaju perivoje, bazene i svoje izlaze na plažu kroz 'back yard'", opisao je jedan korisnik, dodajući kako je takvih posjeda možda samo dvadesetak. Apsolutni cjenovni vrh, očekivano, drži Dubrovnik, gdje se, osim života unutar zidina, kao najskuplji dio spominje Sveti Jakov, gdje cijena kvadrata doseže vrtoglavih 8.500 eura.

Rasprava je postala posebno zanimljiva kada se preselila na kontinent. U Osijeku, kako navode korisnici, ne postoji jedan kompaktni elitni kvart, već se bogatstvo koncentrira u pojedinim ulicama poput Keršovanijeve ili u novijim naseljima poput Uskih njiva. Ipak, kao povijesno najprestižniji dio ističe se Gornji grad, posebno područje oko Europske avenije s raskošnim secesijskim palačama. Najveće iznenađenje stiglo je iz Čakovca, gdje korisnici spominju kvart Jug, ali i obližnji dio Mihovljana koji je dobio nadimak "Beverly Hills" jer su ondje, kako kažu, "sami bogatuni". Slične mikro-lokacije spomenute su i za druge gradove: naselje Livada u Slavonskom Brodu, Kanovci u Vinkovcima, Vila u Đakovu te Giznik i Stražnik u Samoboru.

Zanimljiv je bio i osvrt na Karlovac, gdje je jedan komentator primijetio da situacija nije tako "čista" kao u Zagrebu. Iako su bogatiji pokupovali vile uz poznatu gradsku promenadu, mnoge su i dalje u vlasništvu starih obitelji koje danas više nemaju status bogataša. Upravo taj komentar potaknuo je usporedbu s američkim modelom "gated communities", zatvorenih kvartova u koje se ne može ući. "U Zagrebu barem možeš s ceste promatrati velebne vile", zaključio je jedan od sudionika rasprave, ističući razliku u mentalitetu i urbanizmu.