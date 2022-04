Djeca u bunkeru čeličane Azovstal imaju samo jednu želju: 'Jedva čekamo da ponovno vidimo sunce'

Ruski vojnici obnovili su napad na metaluršku tvornicu Azovstal u Mariupolju, rekao je u subotu savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a prenosi BBC. Oleksij Arestovič rekao je u video snimci da je Moskva nastavila svoje zračne napade i napore za osvajanje golemog industrijskog kompleksa koji predstavlja posljednji znak ukrajinskog otpora u lučkom gradu Mariupolju.

Ako se to potvrdi, izgleda da napadi signaliziraju još jednu promjenu taktike iz Rusije. Predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je obustavio vojni napad na Azovstal i umjesto toga naredio svojim postrojbama da čvrsto blokiraju čeličanu.

U međuvremenu je objavljen video koji prikazuje očajne uvjete za žene i djecu koji se tjednima ondje skrivaju.

Inside the Azovstal steel plant in #Mariupol, where more than 1,000 civilians (children, women, elderly) were hiding in the basement for almost two months.



Children are playing and keeping each other company but they are saying they want to go home, go outside in the sun 💔 pic.twitter.com/W108b6nNZY