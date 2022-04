Britanci: Rusi nisu uspjeli ostvariti značajne napretke u posljednja 24 sata; Ukrajinci se vraćaju u zemlju za blagdane

Danas je 59. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Uoči pravoslavnog Uskrsa, predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Moskvu za odbacivanje prijedloga o prekidu vatre za taj blagdan.

Putin je također naredio da se čeličana Azovstal ne napada, već da se blokira tako da nitko ne može proći, dok je u blizini Mariupolja locirana još jedna masovna grobnica.

Ključni događaji:

VIDEO Rusi u ukrajinskom selu ostavili mine: Stanovnici se vraćaju na svoju odgovornost

TIJEK DOGAĐAJA:

9:22 Međunarodno humanitarno pravo "odbačeno je" u Ukrajini, a ruska invazija na susjednu zemlju dovela je do "stravičnih priča" o kršenjima ljudskih prava, rekla je u petak najviša dužnosnica UN-a za ljudska prava.

Ured UN-a za ljudska prava sa sjedištem u Ženevi objavio je da ima sve više dokaza o ratnim zločinima koje su počinile ruske snage, koje su optužene za neselektivno granatiranje i bombardiranje naseljenih područja, uz uništavanje bolnica, škola i druge civilne infrastrukture.

Osim neselektivnih napada i uskraćivanja medicinske pomoći, postoje stotine izvješća o proizvoljnim ubojstvima i seksualnom nasilju otkako je Rusija pokrenula svoj napad prije gotovo dva mjeseca.

"Naš dosadašnji rad detaljno je pokazao užasnu priču o povredama počinjenim nad civilima", rekla je u priopćenju Michelle Bachelet, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava.

Bacheletin ured potvrdio je 5264 civilne žrtve - 2345 ubijenih i 2919 ozlijeđenih - od početka rata 24. veljače.

"Znamo da će stvarne brojke biti mnogo veće kad užasi u područjima intenzivnih borbi, kao što je Mariupolj, izađu na svjetlo dana", rekla je.

"Pojavljuju se podaci o razmjerima nasumičnih pogubljenja civila u područjima koja su okupirale ruske snage", dodala je, ukazujući na dobro dokumentiran masakr stanovnika u kijevskom predgrađu Buči.

8:30 Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres idući će se tjedan sastati i sa predsjednikom Putinom, ali i predsjednikom Zelenskim.



Guterres bi se u utorak trebao sastati s Putinom te održati radni sastanak s ministrom Sergejem Lavrovom u Moskvi, a u četvrtak bi trebao otputovati u Kijev gdje bi se sastao sa Zelenskim i ministrom Dmitrom Kulebom.

8:03 Unatoč povećanim aktivnostima, ruske snage nisu uspjele napraviti velike napretke u posljednja 24 sata - izvijestilo je britansko ministarstvo obrane.

Kako su napisali, ruske zračne i pomorske snage ''nisu uspostavile kontrolu ni u jednoj domeni zbog učinkovitosti ukrajinske obrane koje smanjuje njihovu sposobnost za napretkom'', napisali su.

- Unatoč najavljenom osvajanju Mariupolja, i dalje se vode teške borbe koje frustriraju Rusiju u pokušaju da zauzme grad - dodaju.

