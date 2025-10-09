Divovski pauk za kojeg se mislilo da je izumro uvlači se u domove: Poznat je i po svom neobičnom ponašanju

Pauk močvarni splav (Dolomedes fimbriatus), rijetka vrsta poznata po svojoj impresivnoj veličini i sposobnosti da lovi male ribe i punoglavce, ponovno se pojavljuje u Velikoj Britaniji nakon što je bio na rubu izumiranja. Stručnjaci to nazivaju "ogromnim povratkom", a Kraljevsko društvo za zaštitu ptica (RSPB) slavi ovaj uspjeh kao veliku pobjedu u očuvanju prirode. Ovaj poluvodeni pauk, koji može narasti do veličine ljudske šake, gotovo je nestao iz Britanije do 2010. godine zbog gubitka močvarnih staništa. Međutim, zahvaljujući predanim naporima RSPB-a za obnovu močvara, populacija pauka brzo raste, posebno u Norfolku. Prema izvješću Daily Echa, pauk se sada pojavljuje čak i u domovima u blizini močvara i prirodnih rezervata, izazivajući mješavinu fascinacije i straha među stanovnicima, prenosi The Sun.

Ovaj pauk je jedan od najvećih britanskih paučnjaka, poznat po svom neobičnom ponašanju. Koristeći duge noge, kreće se po površini vode, loveći kukce, druge pauke, vitezove, ličinke vretenaca, pa čak i male ribe i punoglavce. Iako njegov izgled može djelovati zastrašujuće, stručnjaci uvjeravaju da nije otrovan niti predstavlja prijetnju ljudima. "Pauk močvarni splav jedan je od najrjeđih beskralježnjaka u Ujedinjenom Kraljevstvu, i ponosni smo na ulogu koju su naši rezervati i timovi odigrali u njegovom oporavku", izjavio je Tim Strudwick, upravitelj prirodnog rezervata RSPB Mid Yare, gdje sada živi značajan broj ovih pauka. "Ženke su impresivne veličine, ali i lijepe – zaista ih je posebno vidjeti“, dodao je za MailOnline. Procjenjuje se da trenutno postoji oko 3750 ženki za razmnožavanje raspoređenih na 12 lokacija u Norfolku.

Ekologinja RSPB-a Jane Sears naglasila je važnost nastavka zaštite močvarnih staništa. "RSPB je odigrao ključnu ulogu u ponovnom uvođenju ove vrste, ali to znači da moramo nastaviti obnavljati i štititi močvare kako bismo osigurali budućnost ne samo ovog pauka, već i mnogih drugih vrsta", dodala je. No, stanovnici i nisu baš tako oduševljeni jer često ih mogu pronaći u svojim domovima. Stručnjaci upozoravaju stanovnike da budu oprezni jer se pauci mogu pojaviti u domovima tijekom hladnijih mjeseci, posebno u blizini močvarnih područja. Ipak, poručuju da je povratak ove vrste razlog za slavlje, a ne strah. "Šetnja livadnom stazom u rezervatu Strumpshaw Fen pruža posjetiteljima najbolju priliku da vide odrasle ženke i njihove blistave mreže, pa je sada savršeno vrijeme za posjet", rekao je Strudwick. I dok susret s paukom veličine dlana može izazvati jezu, stručnjaci podsjećaju da je njegov povratak simbol nade i uspjeha u borbi za očuvanje prirode.