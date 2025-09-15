Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
čine vam uslugu

Znanstvenici poslali upozorenje: Nikada ne ubijajte pauka kojeg ste pronašli u domu

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
15.09.2025.
u 07:00

Oni na koje naiđemo u vlastitom domu nisu opasni niti otrovni, baš naprotiv, mogu vam ukloniti druge štetočine.

I+Vidjeti pauka kako šeta po vašem domu nije ugodno, naravno, ali znanstvenici upozoravaju da ga, ma koliko vam to neugodno ili strašno bilo, ne bi trebali ubijati.  Kako prenosi IFL Science, pauci imaju jako veliku i važnu ulogu u prirodi i dio su unutarnjeg ekosustava. Oni na koje naiđemo u vlastitom domu nisu opasni niti otrovni, baš naprotiv, mogu vam ukloniti druge štetočine.

Znanstvenici iz Sjeverne Karoline su proveli istraživanje na nekih 50 domova u kako bi otkrili koje sve vrste paukova žive u domovima ljudi te koliko ih često ima. Rezultati pokazali - u doslovno svakoj kući! U kutu prostorije naprave mrežu i čekaju da se plijen uhvati - štetnici i insekti koji prenose bolesti. 

Osim što vas mogu spasiti od drugih kukaca, znanstvenik Martin Nyffeler otkrio je da su proračuni pokazali globalnu važnost pauka za smanjenje populacije insekata i održavanje prirodne ravnoteže. Zaključak je da, ako se smanji broj pauka, povećat će se broj insekata koji su njima inače hrana te koji su, važno je naglasiti, puno štetniji i opasniji.
Ključne riječi
insekti Nametnici štetočine pauci pauk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još