Znanstvenici poslali upozorenje: Nikada ne ubijajte pauka kojeg ste pronašli u domu

Znanstvenici iz Sjeverne Karoline su proveli istraživanje na nekih 50 domova u kako bi otkrili koje sve vrste paukova žive u domovima ljudi te koliko ih često ima. Rezultati pokazali - u doslovno svakoj kući! U kutu prostorije naprave mrežu i čekaju da se plijen uhvati - štetnici i insekti koji prenose bolesti.

Osim što vas mogu spasiti od drugih kukaca, znanstvenik Martin Nyffeler otkrio je da su proračuni pokazali globalnu važnost pauka za smanjenje populacije insekata i održavanje prirodne ravnoteže. Zaključak je da, ako se smanji broj pauka, povećat će se broj insekata koji su njima inače hrana te koji su, važno je naglasiti, puno štetniji i opasniji.