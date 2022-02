Đikić: Turisti će odlaziti u sigurne sredine, a to nisu sredine s manje od 70% cijepljenih

Ivan Đikić, direktor Instituta za biokemiju II u Frankfurtu za HRT je rekao kako se preokret od ove velike opasnosti koju sada imamo očekuje sredinom i krajem proljeća. Upozorio je i da će turisti odlaziti u sredine gdje se osjećaju sigurnima, a to nije ondje gdje je manje od 70 posto cijepljenih.

- Imamo dosta teške brojeve što se tiče smrtnosti u Hrvatskoj i to u statistici Europske zajednice, ali i svijeta. Čini mi se da je glavni razlog što imamo nisku procijepljenost, ljudi se ne pridržavaju bazičnih mjera, virus se širi puno više nego što vidimo po brojevima, i to nekontrolirano širenje virusa ulazi u rizične populacije, kronične, i to uzrokuje ovako visoku smrtnost - smatra Đikić.

Komentirajući novo proteinsko cjepivo koje dolazi, kazao je da je jako dobro da imamo različite vrste cjepiva.

- Tako da ljudi koji žele koristiti ili umrtvljeno cjepivo ili proteinsko, a ne mRNA ili adenovirusno imaju šansu i preporučio bih da uzmu i to cjepivo, jer je odobreno, a ima i dosta visoku učinkovitost. Uistinu je bez ikakvog genetskog materijala - kazao je.

Sada je, kaže, situacija još uvijek opasna u Hrvatskoj jer vidimo i dalje velik broj zaraženih, oboljelih i umrlih.

- Ali optimizam postoji, zbog toga što vidimo da s povećanim brojem procijepljenih pa i preboljelih, nove varijante virusa će imati blaži učinak, jer imamo određeni bazični imunitet. Taj imunitet se mijenja s vremenom, znači nakon šest mjeseci moramo nešto učiniti da ga pojačamo. Vjeruje se da ćemo na jesen imati specifičnija, efikasnija i bolja cjepiva i protiv ovih novih varijanti virusa, dodaje Đikić ističući da bi pandemija mogla prijeći u epidemiju.

Preokret od ove velike opasnosti koju sada imamo se očekuje sredinom i krajem proljeća i to je vrijeme kada se ne zadržavamo u zatvorenim prostorima pa nema toliko lokalnog širenja virusa, navodi.

- Sama šansa da smo cijepili toliko veliki broj ljudi će nam osigurati da će ljeto biti blaže, međutim za Hrvatsku je važno da će turisti odlučivati odlaziti u sredine gdje se osjećaju sigurnima, a sredine koje imaju manje od 70 posto cijepljenih neće biti sigurne.