Otkako je zastupnik Hrvoje Zekanović pozvao na cijepljenje pada broj cijepljenih

Kako stiže sve više vijesti o tome da se neke europske zemlje spremaju ukinuti sve mjere protiv korone, tako sve više raste nada da bi uskoro mogao doći kraj i ovoj dvogodišnjoj agoniji. Srca mnogih su ogrijale i slike iz zaleđene Kanade, gdje su desetci tisuća kamiondžija natjerale u “samoizolaciju” svog malog diktatora, odakle je javio da je ponovno uhvatio koronu, iako je triput cijepljen i dvaput bustan.

Političarima, doduše, nije vjerovati ni kad su u defenzivi, jer znamo kako je bit njihova posla smišljanje planova protiv javnosti, ali sada se čini kako je manevarski prostor za to jako sužen. Omikron je postao prirodno cjepivo, kojim će se, na kraju, “procijepiti” svi, kako cijepljeni, tako i necijepljeni, i to će, valjda, biti kraj pandemije. Ali, pitanje je hoće li to biti i kraj apsurdima kojima nas je politika izlagala iz dana u dan? Ono što bi nas svakako moglo najviše koštati u budućnosti jest sama kampanja cijepljenja protiv korone, koja je bila takva da je kod mnogih ljudi potkopala povjerenje u svako cjepivo uopće.

Ne treba čuditi ako sutra neki ne budu prihvaćali ni redovna cjepiva, što nas kao društvo može koštati u životima. Sjećamo se kako je povjerenje bilo već narušeno prije desetak godina, u pandemiji svinjske i ptičje gripe, kada se nudilo loše cjepivo i kada su mnogi upozoravali da stvaranje panike može smanjiti povjerenje u zdravstvene politike.

Koliko je tek štete napravljeno u povjerenju ljudi u zdravstveni sustav jer su se brojali umrli samo od jedne bolesti, kao da druge ne postoje. I koliko je tim pristupom učinjeno štete ljudskom zdravlju, jer se zbog korone zapostavilo liječenje mnogih drugih bolesti, koje su opakije od korone. Zato se može reći kako je propaganda bila ubojitija po zdravlje od same bolesti.

Vrhunac tog apsurda kod nas smo mogli gledati kada se u samu kampanju cijepljenja uključio zastupnik Hrvoje Zekanović. Doista je bilo tragikomično gledati osobu u petom desetljeću života koja kao da je jučer otkrila kako je Zemlja okrugla, pa je svuda sa sobom okolo nosio globus, nazivajući one koji su bili sumnjičavi prema cijepljenju ravnozemljašima. A onda su neki pomislili kako je to bila dobra kampanja cijepljenja. Pa, što treba biti u glavi osobe koja bi nakon dvije godine danonoćnog informiranja o koroni odluku o cijepljenju donijela na osnovu savjeta jednog političara? Iako su ga mediji promovirali a on sam tvrdio kako je uspio pridobiti tri osobe, stvarnost nam pokazuje kako je interes za cijepljenje naglo opao otkad je Zekanović počeo pozivati na cijepljenje.

Još nije jasno kako nije neugodno onima koji su to promovirali i sudjelovali u igrokazu, vezujući se za nekoga tko je igrao ulogu “korisne budale” za napad na skupljanje potpisa. Apsurd je još veći kad vidimo kako se političare koji su pozivali na cijepljenje pretvaralo u zvijezde, iako se na osnovu njihova poziva nitko nije cijepio, da bi se političare koji se ne žele petljati u nečiju osobnu odluku moglo okriviti za smrt ljudi.

Apsurdno je da su za smrt ljudi proglašavani odgovornima oni koji su dva tjedna skupljali potpise, a ne oni koji su dvije godine kreirali politiku oko pandemije. I koji su, da apsurd bude gori, uporno negirali znanstvene činjenice kada im se govorilo kako će covid potvrde dati ljudima osjećaj lažne sigurnosti i da će upravo oni s covid potvrdama neometano širiti zarazu među najugroženijima. Kreatori korona politike nazivali su to teorijom zavjere.

Kad se upozoravalo kako bi trebalo testirati i cijepljene i necijepljene koji rade sa starijima i teško bolesnima, izgovor je bio kako će se napraviti pilot istraživanje, koje će dokazati kako cijepljeni ne šire zarazu. I što je taj pilot dokazao? Zato sada imamo slučaj da nam s naslovnica dolazi pitanje hoće li doći do kolapsa javnog sektora zbog previše zaraženih zaposlenika – možda bi pomoglo ako bi se u javni sektor uvele covid potvrde?

U biti, Covid potvrde su korištene samo kako bi se ljude prisililo na cijepljenje, a cijepljene se nije smjelo testirati jer bi to bilo priznanje kako i cijepljeni šire zarazu, što je politika uporno odbijala priznati. A i kako bi, jer kako bi onda uvjerili ljude na cijepljenje, jer je logika bila – “cijepi se, zaštiti druge”, a sada je ispalo kako su cijepljeni a netestirani čitavo vrijeme ugrožavali svoje cijepljene i necijepljene pacijente.

Dva (isprva ključna) tjedna ravnanja krivulje tako je na posljetku postalo dvije godine ravnanja duša. Može se ljudima pokušati ispirati mozak neko vrijeme, ali fleke na duši ostaju trajno.