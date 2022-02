Visi li Hrvatskoj sezona zbog premalo cijepljenih? 'Na Covid karti opet ćemo u crveno'

I mediteranski konkurenti i zemlje odakle nam turisti dolaze imaju više cijepljenih stanovnika nego Hrvatska. Hotelijeri su zabrinuti, moglo bi se dogoditi da se unatoč dobrim najavama, kao i svim naporima i uspjesima od lani, opet nađemo na nultoj točci. Za dobru sezonu nije dovoljno da samo turistički radnici budu cijepljeni, potrebna je odgovornost i svih ostalih, rekla je jučer nakon prve ovogodišnje sjednice Savjeta za oporavak i razvoj turizma Josipa Jutt Ferlan, predsjednica Udruženja hotelijera HGK, reagirajući na činjenicu da COVID karta Europske agencije za prevenciju od 1. veljače uz novozaražene prati i postotak cijepljenosti u svakoj zemlji.

A po tom kriteriju Hrvatska je s 54,1% cijepljenih na samom začelju liste turističkih zemalja mediteranskog kruga, koju, inače, predvodi Portugal s čak 83,1% potpuno cijepljenih. Među zemljama, pak, iz kojih nam gosti dolaze najviše cijepljenih je u Njemačkoj (73,4), Italiji (75,9%) i Austriji (72,2%).

Otkazivat će u zadnji čas

Lani je spomenuta COVID karta zemlje članice EU razvrstavala samo po broju (novo)zaraženih i mnogim je Europljanima služila kao ključni orijentir pri izboru zemlje za odmor, ali njezine su podatke koristile i europske vlade kreirajući svoje politike inozemnih putovanja. Trenutačno su, inače, zbog omikron-vala i visokog broja testiranih sve zemlje EU u tamnocrvenom, a jasno je da će se u narančasto i zeleno prije vratiti države čiji su se građani masovno cijepili.

– Da, slaba procijepljenost mogla bi nam biti velik problem. Trenutačne najave su jako dobre, u siječnju je bilo rezervacija za obiteljski smještaj gotovo koliko i 2019., ali sve se to može srušiti kao kula od karata u zadnji tren. Strahuje se da bi vlade europskih zemalja mogle staviti naglasak na broj cijepljenih umjesto na broj novozaraženih i za svoje državljane, kad dolaze s odmora u inozemstvu, uvesti posebne restrikcije, testiranje ili karantenu, za sve koji dolaze iz zemalja s niskom procijepljenošću. To bi svakako odvratilo dio turista od naše zemlje. Ma, zapravo, odvratilo bi ih već i to da njihove vlade samo daju sugestiju da se ne putuje u takve zemlje. Sve su glasnije priče i da se u Europi više neće moći uopće putovati bez potvrde o cijepljenju ili preboljenju, odnosno da samo testiranje više neće biti dovoljno – zabrinuta je Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog smještaja HGK.Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fain zbog svega apelira na turističke radnike, ali i na sve građane da budu odgovorni i što se tiče epidemioloških mjera i cijepljenja.

– Zalažemo se da se ujednače pravila putovanja unutar Europske unije, ali smo zabrinuti što će biti ostane li Hrvatska u crvenom. Tim više što buking za ovu godinu, kako govore naše članice, ide jako dobro. Pogotovo za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. No, moram podsjetiti da su to rezervacije bez avansa, s mogućnošću otkaza praktički do dan uoči dolaska u destinaciju i ne popravi li se epidemiološka situacija, mogli bismo se u zadnji trenutak suočiti s valom otkaza – upozorava Fain.

Ove se godine turistička bitka dodatno usložnjava jer si mediteranska konkurencija, koja je protekle dvije godine imala slabije sezone nego Hrvatska, ne može priuštiti i treću lošu sezonu zaredom.

Branša predvodnik

Slabom procijepljenošću domaćim se turističkim radnicima izbija važan adut, a ministrica turizma Nikolina Brnjac podsjeća da se lani uoči sezone cijepilo više od 70% turističkih radnika i poziva ih da i ove godine budu predvodnici i jednako odgovorni.

– Nadamo se da ćemo našim ponašanjem i odabirom, što svakako uključuje cijepljenje, pridonijeti da što prije iziđemo iz tamnocrvenog na COVID karti Europe – poručuje i Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a, koja je sudjelovala u radu Savjeta za oporavak i razvoj turizma.