Dijete u Americi ugrizla zmija. Nećete vjerovati koliko je koštalo liječenje, za tu svotu Hrvati kupuju luksuzne stanove

Nekoliko dana nakon svog drugog rođendana Brigland Pfeffer igrao se s braćom i sestrama u svojem dvorištu u San Diegu. Odjednom je dotrčao do svoje majke Lindsay Pfeffer, pokazujući na desnu ruku. Primijetila je točkicu krvi između njegova palca i kažiprsta kada je njezin stariji sin povikao: "Zmija!"

Pfeffer je tog travanjskog dana nazvala 911, a hitna pomoć brzo je prevezla Briglanda u bolnicu Palomar Medical Center u Escondidu. Kada su stigli, Briglandova ruka bila je natečena i ljubičasta. Protuotrov, antitijelesna terapija koja neutralizira određene toksine, obično se primjenjuje intravenozno izravno u krvotok. Međutim, osoblje hitne pomoći imalo je poteškoća s postavljanjem intravenske kanile. Nakon brojnih pokušaja konačno su primijenili postupak koji omogućava isporuku lijeka izravno u koštanu srž, čime su Briglandu dali početnu dozu protuotrova Anavip.

Prebačen je na odjel pedijatrijske intenzivne njege u bolnicu Rady Children’s Hospital, gdje je primio još Anavipa. Natečenost koja se proširila do njegova pazuha polako se smanjivala. Nekoliko dana kasnije napustio je bolnicu. A onda su stigli računi. Račun je iznosio 297.461 dolara, što uključuje dvije vožnje hitnom pomoći, posjet hitnoj službi i nekoliko dana na odjelu pedijatrijske intenzivne njege. Samo protuotrov čini 213.278,80 dolara od ukupnog iznosa.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti procjenjuju da zmije otrovnice ugrizu 7.000 do 8.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama svake godine. Oko pet osoba umre. Taj bi broj bio veći, piše Washington Post, da nije medicinskog tretmana. Mnogi ugrizi zmija događaju se daleko od medicinske pomoći, a ne drže sve hitne službe skupi protuotrov na skladištu, što može dodati visoke račune hitne pomoći uz već skupu njegu.

VEZANI ČLANCI:

Često je potrebno više od desetak bočica, koje obično koštaju tisuće po bočici, za liječenje ugriza zmije. Medijan broja po pacijentu je 18 bočica, rekla je Michelle Ruha, liječnica hitne pomoći u Arizoni i bivša predsjednica Američkog koledža medicinske toksikologije. Proizvodnja, koja se od razvoja protuotrova prije više od jednog stoljeća nije bitno promijenila, ne objašnjava visoku cijenu. Iz otrovnih stvorenja uzima se otrov, a zatim se u životinje poput konja ili ovaca ubrizgava mala, neškodljiva količina toksina. Antitijela se izvode iz njihove krvi i obrađuju za proizvodnju protuotrova. Jedno je objašnjenje da bolnice povećavaju cijene proizvoda kako bi pokrile troškove i generirale prihode.

Brigland je primio Anavip u dvije bolnice koje su naplatile različite cijene. Palomar, gdje je osoblje hitne pomoći liječilo Briglanda, naplatila je 9.574,60 dolara po bočici, što je ukupno 95.746 dolara za početnu dozu od 10 bočica Anavipa. Rady, najveća dječja bolnica na zapadnoj obali, naplatila je 5.876,64 dolara po bočici. Za 20 bočica koje je Brigland tamo primio, ukupni iznos bio je 117.532,80 dolara.

Drugo objašnjenje za visoku cijenu protuotrova odnosi se na to da na tržištu nema dovoljno proizvođača koji nude ovu vrstu lijeka. Anavip, koji je uveden na tržište 2018. godine, postao je jedini pravi konkurent protuotrovu CroFab. Budući da postoji samo jedan konkurent, nema dovoljno tržišne konkurencije koja bi mogla potaknuti smanjenje cijena.

VEZANI ČLANCI:

Osiguravajuća kuća koja pokriva Briglanda – Sharp Health Plan, koja nije odgovorila na zahtjeve za komentar Washington Posta, pregovarala je o smanjenju troškova protuotrova za desetke tisuća dolara. Trošak je uglavnom pokriven osiguranjem. Briglandova obitelj platila je 7.200 dolara.

Osiguranje nije pokrilo sve troškove, uključujući jedan račun za hitnu pomoć. Pfeffer je ovog ljeta primila pismo u kojem je navedeno da njihova obitelj duguje dodatnih 11.300 dolara za Briglandovu njegu. Iako zakon "No Surprises Act" štiti pacijente od mnogih izvanmrežnih troškova u hitnim slučajevima, on izuzima račune za kopnenu hitnu pomoć. Srećom, Briglandova ruka sada je u dobrom stanju, iako su oštećenje živaca i ožiljno tkivo učinili njegov desni palac manje spretnim. Sada piše lijevom rukom. "On je zaista vrlo sretan", rekla je Pfeffer. Obitelj je od tada postavila ograde protiv zmija oko dvorišta kako bi se zaštitila od budućih incidenata.

FOTO Najopasnije životinje na svijetu: Najopakija je odgovorna za smrt čak 750.000 ljudi godišnje