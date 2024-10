VIDEO Lovac na Hvaru u šumi naletio na najotrovniju europsku zimiju, njegov potez je ili hrabar ili luđački

Zbog visokih temperatura i klimatskih promjena priroda je postala nepredvidljiva pa nije čudo da se i krajem listopada u šumama može naići na zmije. No, sve bi bilo u redu da su to 'obične' zmije, s Hvara dolazni snimka na kojoj jedna lovac snima poskoka, a to je najotrovnija europska zmija. Naime, otrovnica je to čiji je hemotoksični otrov snažniji od otrova nekih vrsta kobri, a još k tome je zakonom zaštićena. S takvim zmijama ne treba se igrati jer ako se prepadnu, mogli bi napasti čovjeka.

Hvarski lovac naletio je na poskoka koji se odmarao na grani, a susret s otrovnicom je snimio, prenosi Slobodna Dalmacija, a na poveznici možete vidjeti i video. Isti medij kontaktirao je višeg kustosa Prirodoslovnog muzeja u Splitu, gospodina Tina Milata koji je potvrdio da se radi o poskoku te je napomenuo da je sada vrijeme kada su oni jako aktivni tijekom dana jer im tople temperature pašu čak i više od ljetnih žega.

On je dao i neke naputke kako se zaštititi pa je naveo da da je "iznimno važno nositi zatvorene, tvrde cipele i duge hlače". Osim toga, preporučuje se da bi se šetnjom u prirodi trebao nositi štap kojim se može lupati po tlu kako bi vibracije otjerale zmije. Isto se može postići i udaranjem nogama o tlo. Poskoke se može otjerati polijevanjem vodom, no teško ih je ponekad uočiti jer se njihova sivo-crna koža savršeno stapa s korom većine grmova i stabala.

