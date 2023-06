Dijelovi podmornice prevezeni u luku, došli su i istražitelji: 'Spojit će ju poput slagalice'

Horizon Arctic uplovio je u kanadsku luku St. John rano ujutro u srijedu, a na njemu su se nalazili pronađeni dijelovi podmornice Titan koja je prošlog tjedna implodirala na putovanju do olupine Titanika. Brod je također prevozio Odiseja, vozilo na daljinsko upravljanje koje je privelo misiju kraju kada su pomoću njegove opreme nekoliko stotina metara od Titanika pronađeni ostaci podmornice.

"Naš tim uspješno je priveo kraju operacije na moru, no naša misija još traje. Rade konstantno već 10 dana, kroz fizičke i mentalne izazove ove operacije koju jedva čekaju privesti kraju kako bi se vratili svojim obiteljima" izjavio je glasnogovornik Pelagic Researcha, njujorške kompanije u čijem je vlasništvu Odisej, prenosi CBC News.

Looks like nose of #Titan being lifted off Horizon Arctic pic.twitter.com/OZuClp7JAt