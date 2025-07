Podignuta nova optužnica u slučaju Agrokor: Šestorici se sudi zbog štete veće od 179 milijuna eura

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je novu optužnicu u takozvanom predmetu Agrokor protiv šestero hrvatskih državljana: Ivice Todorića, Tomislava Lučića, Alojza Pandžića, Marujana Alagušića, Olivija Discordije i Sanje Hrstić. Tereti ih se za niz kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminala i krivotvorenja isprava, kojima su, prema navodima tužiteljstva, prouzročili štetu trgovačkom društvu A d.d. veću od 179 milijuna eura. Među optuženima su bivši članovi Uprave i Nadzornog odbora te ovlašteni revizori, a optužnica opisuje sustavno lažno prikazivanje financijskog stanja društva i nezakonite isplate dividendi.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Županijskim sudom u Zagrebu novu optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana (1951., 1970., 1956., 1958., 1953., 1963.,) i to u odnosu na prvookrivljenika i drugookrivljenika zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona i kaznenih djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 1. i 2. u svezi članka 52. Kaznenog zakona i članka 51. Kaznenog zakona, te u odnosu na trećeokrivljenika, četvrtookrivljenika, petookrivljenika i šestookrivljenicu zbog pomaganja u počinjenju kaznenih djela iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, u svezi članka 52. Kaznenog zakona i u svezi članka 38. Kaznenog zakona te kaznenih djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave isprave iz članka 279. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona i pomaganja u počinjenju kaznenih djela iz članka 279. stavak 1. i 2. u svezi članka 38. Kaznenog zakona, te u svezi članka 52. i 51. Kaznenog zakona.

Iz podignute optužnice proizlazi da sveukupna šteta za trgovačko društvo A d.d. iznosi 179.289.684,65 eura. Podsjećamo da je u ovom kaznenom predmetu tijekom dopune istrage provedeno financijsko-knjigovodstveno vještačenje po ovlaštenom sudskom vještaku za računovodstvo, reviziju, poreze i vrednovanje u Republici Austriji te ovlaštenom javnom računovođi i poreznom savjetniku u Republici Austriji, Karlu Hengsteberger, koji se nalazi na Popisu vještaka Europske komisije portala E-Justice. Troškovi navedenog vještačenje iznose 815.554,00 eura na koji iznos je plaćen PDV u Republici Hrvatskoj u iznosu od 203.888,50 eura, a što je sveukupno iznos od 1.019.442,50 eura.

U točki 1. optužnice terete se prvookrivljenik, kao predsjednik Uprave trgovačkog društva A d.d. i drugookrivljenik, kao član Uprave trgovačkog društva zadužen za financije do veljače 2015., a nakon toga kao član Nadzornog odbora i savjetnik predsjednika Uprave, da su u razdoblju od 2006. do 29. lipnja 2016. u Zagrebu, postupali protivno zakonskoj obvezi da u obavljanju poslova postupaju s pažnjom dobrog i savjesnog gospodarstvenika, te protivno obvezi da sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, sastavljaju i prezentiraju financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, čiji su sastavni dio Međunarodni računovodstveni standardi (MRS).

Stavlja im se na teret da su zajedno i dogovorno postupali u nakani da u nekonsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima trgovačkog društva A d.d. lažno prikažu financijske pokazatelje i poslovne rezultate, te da unatoč nepostojanju dovoljne godišnje i zadržane dobiti na osnovu neistinito iskazanih stavki u izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti te računu dobiti i gubitka, izvrše isplate nepripadajuće dividende većinskim dioničarima (prvookrivljeniku i trgovačkom društvu AGH BV), a ujedno prikriju postojanje bankovnih doznaka u korist prvookrivljenika i društva AP d.o.o., te obveze prvookrivljenika i trgovačkog društva AP d.o.o. prema trgovačkom društvu A d.d.

S tim ciljem, prvookrivljenik i drugookrivljenik donosili su odluke o primjeni zabranjenih računovodstvenih postupanja protivno MRS-ima te osigurali sačinjavanje poslovne dokumentacije koja ne odražava stvarnu prirodu financijskih tijekova i poslovanja na način da su tijekom sastanaka i komunikacije koju su vodili s trećeokrivljenikom, četvrtookrivljenik, petookrivljenikom i šestookrivljenicom nalagali knjiženja neistinite poslovne dokumentacije u poslovnim knjigama i iskazivanje stavki u nekonsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima.

Prvookrivljenik je potom u ime Uprave trgovačkog društva A d.d. svojim potpisom odobravao takve nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje te ih upućivao Nadzornom odboru na davanje suglasnosti, a drugookrivljenik, nakon veljače 2015., kao član Nadzornog odbora, znajući za neistinitost tih nekonsolidiranih financijskih izvještaja na njih, kao i na prijedloge za raspodjelu neistinito prikazane dobiti, davao suglasnost. Takve nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje i prijedloge Uprave i Nadzornog odbora za raspodjelu neistinito prikazane dobiti Glavna skupština trgovačkog društva A d.d. je usvojila, te je za poslovne godine 2008. do 2014. većinskim dioničarima prvookrivljeniku i trgovačkom društvu AGH BV neosnovano odobrena i isplaćena dividenda.

Trećeokrivljenika, kao direktora Odjela financija do rujna 2010., a nakon toga kao izvršnog direktora Sektora financija i računovodstva trgovačkog društva A d.d.. i četvrtookrivljenika, kao direktora Financijske kontrole koncerna do rujna 2010., a nakon toga kao izvršnog direktora Sektora kontrolinga, tereti se da su prilikom zaključivanja poslovnih knjiga rukovodili i nadzirali rad računovodstvene i knjigovodstvene službe trgovačkog društva A d.d. i osiguravali zaključenje neistinitih iznosa na kontima Glavne knjige društva s datumom završetka poslovne godine, svjesni da iznosi na kontima ne prikazuju istinito i objektivno stanje novčanih tijekova i poslovanja trgovačkog društva A d.d. te da predstavljaju osnovu za financijsko izvješće, kao i da će iz neistinito iskazane dobiti društva biti isplaćena dividenda i time društvu biti prouzročena značajna materijalna šteta.

Optužnicom se dalje terete petookrivljenik i šestookrivljenica da su kao ovlašteni revizori trgovačkog društva BT d.o.o. potpisivali godišnja revizorska izvješća dajući mišljenje kako priloženi financijski izvještaji prikazuju realno i objektivno financijski položaj, rezultate poslovanja i novčane tokove trgovačkog društva A d.d., svjesni da navedeno nije istina kao i da će iz neistinito iskazane dobiti društva biti isplaćena dividenda i time društvu biti prouzročena značajna materijalna šteta.

Na navedeni način prvookrivljeniku je za poslovne godine 2008. do 2014. isplaćena nepripadajuća dividenda od ukupno 224.133.910,87 kuna/29.747.682,11 eura i trgovačkom društvu AGH BV za poslovne godine 2013. i 2014. isplaćena nepripadajuća dividenda od ukupno 318.072.575,27 kuna/42.215.485,46 eura, a trgovačkom društvu A d.d. nanesena šteta od ukupno 542.206.486,14 kuna/71.963.167,58 eura. Osim toga, točkom II. optužnice prvookrivljeniku i drugookrivljeniku stavlja se na teret da su u razdoblju od ožujka 2013. do 30. ožujka 2017. u Zagrebu, u prethodno opisanim svojstvima odgovornih osoba trgovačkog društva A d.d., postupali u nakani da prvookrivljenik protupravno kupi dionice trgovačkog društva A d.d. od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) iz imovine trgovačkog društva A. d.d.

Tereti ih se da su u tu svrhu protivno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i financijskim interesima društva A d.d., prvo osigurali kreditiranje trgovačkog društva A d.d. putem dvaju drugih trgovačkih društava (F. d.o.o. i A. I. d.o.o.), poslovnih banaka te povezanih trgovačkih društava iz Grupe A, a zatim naložili djelatnicima trgovačkog društva A. d.d. da tako primljena sredstva doznače prvookrivljeniku bez provedenog ispitivanja njegove kreditne sposobnosti, polaganja primjerenih sredstava osiguranja, traženja odluke Nadzornog odbora i suglasnosti Glavne skupštine trgovačkog društva A. d.d. i sklapanja ugovora o zajmu, pri čemu I. okrivljenik nije namjeravao ta sredstva vratiti društvu A d.d.

Sukladno tome, od kraja travnja do kraja svibnja 2013. s poslovnih računa trgovačkog društva A. d.d. na osobni račun prvookrivljenika isplaćen je iznos od ukupno 758.599.520,00 kuna/100.683.458,75 eura, koja sredstva je prvookrivljenik iskoristio kako bi od EBRD-a otkupio 12.811 povlaštenih dionica trgovačkog društva A. d.d., nakon čega su prvookrivljenik i drugookrivljenik naknadnim sačinjavanjem dokumentacije bez stvarne namjere da prvookrivljenik vrati protuzakonito stečenih 758.599.520,00 kuna/100.683.458,75 eura stvarali privid da se radi o njegovoj zakonitoj i osiguranoj obvezi prema trgovačkom društvu A . d.d. i ometali podmirenje nastale štete.

Ujedno se prvookrivljenik tereti da je 30. ožujka 2017., kao predsjednik Uprave trgovačkog društva A. d.d., zatražio od druga dva člana Uprave tog društva da u ime društva A. d.d. potpišu Ugovor o ustupu tražbine, kojim se trgovačko društvo A. I. BV obvezuje podmiriti potraživanje koje je trgovačko društv A. d.d. imalo prema prvookrivljeniku u iznosu u iznosu od 704.015.063,68 kuna/93.438.856,41 eura, iako društvo A. I. BV nije moglo ispuniti tu obvezu, jer je u vlasništvu imalo samo dionice trgovačkog društva P. S. M. d.d. koje su izgubile vrijednost, jer su prethodno po nalogu prvookrivljenika založene u korist jedne banke.

Članovi Uprave trgovačkog društva A d.d. pristali su na sklapanje ugovora, ne sumnjajući da će obveza prema trgovačkom društvu A. d.d. biti ispunjena te potpisali predmetni Ugovor o ustupu tražbine, temeljem kojeg Ugovora je 30. ožujka 2017., s datumom knjiženja 31. prosinca 2016. iz poslovnih knjiga trgovačkog društva A. d.d. prijenosom na trgovačko društvo A. I. BV, isknjižen dug prvookrivljenika prema trgovačkom društvu A. d.d. od 704.015.063,68 kuna/93.438.856,41 eura,

Prvookrivljeniku je na taj način na štetu trgovačkog društva A. d.d. pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 704.015.063,68 kuna/93.438.856,41 eura. Točkom III. optužnice prvookrivljeniku se stavlja na teret da je u razdoblju od siječnja 2009. do 18. kolovoza 2016., u Zagrebu i Zugu, Švicarska Konfederacija, kao predsjednik Uprave trgovačkog društva A. d.d., protivno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i kao predsjednik Upravnog vijeća društva A AG Z u vlasništvu trgovačkog društva A d.d., u nakani da sebi i drugima pribavi znatnu nepripadnu materijalnu dobit na štetu trgovačkog društva A d.d., osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima po poslovnim računima trgovačkog društva A AG Z nalagao podizanje gotovine i istu zadržao u vlastitu korist te nalagao plaćanje neposlovnih izdataka članova njegove obitelji i njega, koje odljeve sredstava s računa trgovačkog društva A AG Z je tom trgovačkom društvu dijelom podmirio imovinom trgovačkog društva A d.d. u sveukupnom iznosu od 13.865.664,11 eura i 32.880,00 švicarskih franaka/21.996,55 eura.

Prvookrivljenik se tereti da je na taj način sebi i drugima pribavio nepripadnu imovinsku korist u sveukupnom iznosu od 13.887.660,66 eura, za koji iznos je oštećeno trgovačko društvo A d.d. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je u odnosu na ostalih devetero okrivljenih osoba, hrvatskih državljana (1954., 1956., 1965., 1977., 1978., 1972., 1972., 1984. i 1952.), zbog nedostatka dokaza da su počinili kaznena djela koja su im stavljena na teret rješenjem o provođenju istrage, donijelo rješenje o obustavi istrage na temelju odredbe članka 224. stavak 1. točka 4. Zakona o kaznenom postupku.