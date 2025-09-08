Detalji tragedije koja je šokirala Karlovac: Vozilo Hitne odbačeno na pješakinju. Na mjestu poginula

Danas oko 10 sati u Zagrebačkoj ulici u Karlovcu, na državnoj cesti D1, dogodila se teška prometna nesreća. Osobnim automobilom karlovačkih registracija upravljao je 81-godišnji vozač koji je vozio prema Karlovcu.

U jednom trenutku počeo je pretjecati vozilo ispred sebe, ne primijetivši da ga je u isto vrijeme već pretjecalo drugo vozilo. Tom prilikom u njegovu lijevu stranu udarilo je vozilo hitne pomoći zagrebačkih registracija kojim je upravljao 47-godišnji vozač. Hitna pomoć se kretala s upaljenim svjetlosnim signalima, ali je pretjecala na mjestu gdje je to zabranjeno, javlja PU karlovačka.

Tijekom sudara, vozilo hitne je odbačeno u lijevu stranu te je prednjim dijelom naletjelo na 74-godišnju pješakinju koja je hodala uz lijevi rub ceste u smjeru Karlovca. Nažalost, pješakinja je na mjestu preminula. Očevid je vodila zamjenica županijske državne odvjetnice uz pomoć policije. Slijedi daljnja istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, nakon čega će se podnijeti izvještaj nadležnom odvjetništvu. Promet se tim dijelom ceste odvijao naizmjenično do 13:12 sati.