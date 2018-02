Defektologinja zaboravila da je pao s travom i imao nesreću

Da hrvatsko društvo i institucije ne funkcioniraju na svim razinama, građanima je odavno jasno, a kako to nefunkcioniranje izgleda u praksi, moglo se čuti i vidjeti jučer u sudnici zagrebačkog Županijskog suda u nastavku suđenja Davidu Komšiću (20), optuženom za teško ubojstvo bivše, trudne djevojke Kristine Krupljan (19).

Nesretnu je djevojku, prema optužnici, ubio lani u veljači s 88 uboda nožem motiviran ljubomorom i osvetom.

Problemi sa zakonom

Iako ima jedva 20 godina života, Komšić je već imao dosta problema sa zakonom, jer je prijavljivan za prijetnje, nanošenje ozljede i posjedovanje jointa, a presuđen je i za prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom. Zbog svega toga on i njegovi roditelji morali su ići na razgovor u Centar za socijalnu skrb na Peščenici, a kako se tamo s njima razgovaralo, čulo se jučer tijekom svjedočenja Felicite Murković. Ona je defektologinja s 35 godina staža, no svjedočenje joj je bilo poprilično konfuzno. Nije znala za koji je Komšićev postupak radila obiteljsko-sociološku analizu, na pitanja sutkinje Sanje Mazalin odgovarala je nepovezano i na trenutke kontradiktorno, a ponašanjem je odavala dojam da je nije previše briga za ono što iskazuje. Kada je počela konfuzno govoriti o nalazima koje je izrađivala, sutkinja ju je više puta pitala zašto se za ročište nije pripremila. Odgovor nije dobila, ali je svjedokinja kazala da je s Komšićevim roditeljima razgovarala u svibnju 2017. Kako je nalaz koji je izradila, sudu poslala u ožujku 2017., sutkinju je zanimalo o kojem nalazu govori.

– Ovo izvješće koje ste nam poslali, je li to prekopirano ranije izvješće? Jer u njemu nema detalja koji govore o teškom ubojstvu.

– Pa nije bilo promjena kada sam radila taj nalaz... – počela je objašnjavati svjedokinja.

– Kako znate da nije bilo promjena kada niste razgovarali s Komšićem jer je bio u pritvoru, a s roditeljima ste razgovarali tek tri mjeseca nakon događaja zbog kojeg se ovdje sada sudi? – pitala je sutkinja.

– Nisam smatrala da s Komšićem trebam razgovarati jer imam uvid u njegovu osobnost – kazala je svjedokinja.

– Koju to osobnost? Mi nikakvih podataka nemamo, a ovako šturo izvješće nisam odavno vidjela? – pitala je dalje sutkinja.

– Procijenila sam da se roditelji adekvatno brinu o njegovu odgoju i odrastanju, a savjetovala sam im da se, ako primijete nešto čudno u vezi s njegovim ponašanjem, jave u dječju psihijatrijsku bolnicu – kazala je svjedokinja.

Bez zabilježbi

Iz daljnjeg iskaza ispostavilo se da je s Komšićem razgovarala dva puta, s njegovim roditeljima koji put više, no ništa od toga nije zabilježeno u izvješću koje je dostavljeno sudu. Kao što nije zabilježeno da se protiv njega prije optužbe za ubojstvo vodilo nekoliko prekršajnih i kaznenih postupka.

– Imali ste ga u postupku zbog posjedovanja jointa, zbog prijetnje, ozljeđivanja i prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Ništa od toga niste naveli u nalazu koji ste poslali sudu. I uz to smatrate da se radi o normalnom razvoju maloljetnika. Možete li to objasniti? – zanimalo je sutkinju.

– Sve je to bilo u kratkom vremenu, a on do tada nije bio evidentiran – odgovorila je svjedokinja.

– Kako mislite da nije bio evidentiran? – pitala je sutkinja.

– Kao maloljetnik – odgovorila je svjedokinja.

Konfuzija u svjedočenju nastavila se kada je navela da je nitko nije pitao za prijedlog mjere koja bi se izrekla Komšiću. No da ju je pitao, kazala je, savjetovala bi da se na njega primjeni Zakon o sudovima za mladež jer je to metodološki bolje za Komšića. Sutkinja Mazalin pitala ju je da to objasni, a svjedokinja je kazala: – Nije bitna samo osuda već i resocijalizacija jer nije smisao samo ga izdvojiti iz zajednice već i resocijalizirati. On nije emocionalno i socijalno zrela osoba jer ima potrebu patološki se vezati za neku osobu, nesamostalan je i ovisan o roditeljima. Zato bi bilo bolje da se na njega primjeni Zakona o sudovima za mladež.

Sutkinja joj je odgovorila da je sud taj, a ne svjedokinja, koji odlučuje o primjeni zakona i vrsti kazni.