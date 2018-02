Majka: Moj sin nije monstrum. Otac: Pred kraj je krio da se ide naći s njom

Moj sin David nije monstrum. On nije mogao planirati Kristinino ubojstvo, više je puta na rubu suza ponovila Olivera Komšić, majka Davida Komšića optuženog da je lani u veljači s 88 uboda nožem ubio bivšu djevojku Kristinu Krupljan.

Ona svjedoči u nastavku suđenja Davidu Komšiću na zagrebačkom Županijskom sudu.

U svom iskazu navela je da se obitelj Komšić iz Kiseljaka u Zagreb doselila prije osam godina. David Komšić je tada upoznao Kristinu Krupljan i počela je njihova veza koju je Komšićeva majka opisala kao dječju ljubav.

– Kristina je bila kao moje dijete, a problemi između njih dvoje počeli su prije dvije godine. Oboje su bili jako ljubomorni. Sina sam odgajala najbolje sto sam znala. Izražavam duboku sućut i žaljenje, a svako jutro kada se probudim prvo pomislim na Kristininu majku – kazala je Olivera Komšić.

Njezin sin iskaz svoje majke slušao je pognute glave. Olivera Komšić rekla je i da ne vjeruje da je David Kristini nanosio ozljede, a navela je i da se Kristina sama ozljeđivala, ali i da je Davida često prijavljivala policiji.

Za svog sina rekla je da je bio običan dječak koji je prekinuo školovanje nakon što je upisao srednju školu. Objasnila je da nije htio učiti pa je obitelj prihvatila Davidovu želju da s ocem radi u kafiću.

Govoreći o odnosu Davida i Kristine, Olivera Komšić kazala je da je David obožavao Kristinu.

– To je pokazivao. Kupovao joj je poklone i vodio je na mjesta na kojima ja nikad nisam bila. Provodili su puno vremena zajedno. Po meni i previše, no nisu se dali razdvojiti – kazala je Olivera Komšić.

Njihov je odnos okarakterizirala kao turbulentan, a navela je i da je Kristina Davida bezrazložno prijavljivala policiji. Tvrdi i da je policija na svaku prijavu reagirala i utvrdila da je neosnovana. Po riječima Olivere Komšić, njezin sin imao je samo zabranu prilaska Kristini jer joj je slomio nos.

– Ne vjerujem da se to dogodilo jer to nitko nije vidio. No zato su svi vidjeli kada je ona njega pljusnula – kazala je Olivera Komšić.

Govoreći o danu ubojstva, Olivera Komšić se rasplakala. Kazala je da je David bio u dvorištu i govorio da zovu Hitnu i policiju, a stalno je spominjao Kristinu.

– Od policajca sam čula da se nešto dogodilo, no pravu sam istinu doznala od muža. Kada se vratio s policije, rekao mi je da je David ubio Kristinu. Ne znam kako bih objasnila zašto se to dogodilo – kazala je svjedokinja.

Nakon majke, svjedočio je i otac Davida Komšića, Ivo, koji je rekao kako je 2002., 2003. stigao u Zagreb, a supruga i djeca ostali su u Bosni. On je ovdje gradio kuću, a oni su za njim stigli 2007., 2008., pišu 24 sata.

– Tad je upoznao Kristinu, skupa su išli u razred, stalno se družili. Mi smo je zavoljeli kao svoje dijete, više je bila kod nas nego kod svoje majke. S Kristinom je sjedio u klupi, od tada je krenula ljubav. Svaki dan provodili su zajedno. Kad su krenuli u srednju, David je imao tih psihičkih problema, slabo je učio. Problemi su krenuli kad se počela družiti s tom Anom Marijom, ona je krala i hodala s drugim dečkima pa se i David ljutio na Kristinu što se druži s njom – rekao je Ivo Komšić koji je sa sobom ponio isprintani prijašnji iskaz pa ga je sutkinja opomenula da ga okrene.

– Ana Marija krala je stvari po trgovinama, što je i nađeno u autu. Ona je i Kristinu nagovarala da ide tamo-'vamo. I Kristina je izlazila s drugima dok je bila s Davidom, tako se bar pričalo po kvartu. David ju je htio ženiti krajem 2016., rekao je da je trudna. Pitao sam ga: “Kako znaš da je tvoje?” Kristinina majka nije voljela Davida i nije odobravala vezu, govorila je “Što će ti taj cigo?” jer je crn i jer smo došli iz BiH. David je izvanredno položio ugostiteljsku, radio sa mnom i kafiću od 15. godine. Rekao sam da mora raditi budući da neće ići u školu i David se nije protivio, rekao je da će raditi. Nije radio stalno već je uskakao kad bi djevojke bile slobodne. Najviše je bio s Kristinom jer žive blizu. Kad je njezina majka radila noćnu, išao je kod nje ili bi došli kod nas. Izlazio je s prijateljima, Kristina me znala nazvati da je otišao negdje s prijateljima: “Eno ga, puši travu!” – rekao je otac ubojice.

Komšić je rekao da je sinu govorio što će mu takva cura i da si nađe drugu, ali on ga nije htio slušati.

– Valjda ju je toliko volio. Znam i da je supruzi dolazila kući i govorila da je trudna i tražila novac, ali to mi je supruga naknadno rekla – kazao je.

Komšić je rekao i kako je David htio ženiti Kristinu krajem 2016. godine, kao i da Kristinina majka nije voljela Davida te da je govorila: "Što će ti taj cigo?" I otac je rekao da je Kristina Davida znala prijavljivati policiji i sama se ozlijediti.

– Pisala je ona njemu i on njoj. Nismo mi nju nikad prijavljivali policiji, nismo mi takvi. Zvala bi ga sa skrivenog broja kad bi se posvađali, on se nije htio javljati, na stotine poziva. Ujutro bi se posvađali, navečer se pomirili, kad bih ga ja nešto pitao, samo bi se naljutio na mene. Pred kraj je krio da se ide naći s njom, rekao bi da ide drugdje, a mi bi od prijatelja čuli da su bili zajedno. Tu večer bio sam kod prijatelja kad me na mobitel nazvala mala Mija od sestre. Rekla je: "Dođi, plače!" – rekao je Komšić, dodajući kako mu je sin tada plačući rekao: "Dođi, molim te!"

– On plače, povraća i viče: "Zovi Hitnu!" "Što je bilo?" "Ubo sam Kristinu u vrat." Nije znao reći ni gdje je auto, ni gdje je zgrada. Ja sam zvao Hitnu, nisam im znao reći gdje je zgrada. Poslao sam Ljubicu da vidi što je, može li joj se pomoći, odvezao sam ga na policiju. Samo je plakao i ponavljao: "Kristina, Kristina..." Ja sam bio naprijed, netko drugi je vozio, David je sjedio iza. U jednom trenutku nazvao sam odvjetnika Gorana Olujića i pitao ga što da radim. Rekao je da idemo na na policiju – rekao je Komšić.

Komšić je rekao da je David nakon nesreće u kojoj je pregazio čovjeka rekao da mu je jedan od njegovih sinova prijetio pa si je nabavio suzavac i nožić skakavac, dodajući da tim nožem Kristina nije bila ubijena. Rekao je da su zbog Davidovih psihičkih problema išli kod nekoliko liječnika.

- Rekao bi: "Tata, nisam dobro, imam nekih priviđenja" i to je to. Ja nisam po cijele dane bio kući, radio stalno u kafiću pa ne znam točno što je bilo - kaže Komšić koji je iz srama od osude okoline sina vodio liječnicima u BiH. Rekao je da nije znao da je Kristina trudna u vrijeme ubojstva.

- Da je David znao, rekao bi mi. Kad mi je stigao poziv za sud, bio sam u pošti. Prišla mi je Vesna i pitala kako sam odgojio sina, i rekla: "sve ću ispričati novinarima - kaže i dodaje da joj je odgovorio da nema više što reći, da je sve rekla nakon čega su sjeli na kavu i razgovarali o odšteti.

- Rekao sam joj i da me je David zamolio da Kristini napravimo veliki bijeli spomenik, jer ipak ju je volio. Vesna se požalila da joj je daleko Markovo polje, a ja sam predložio da kupimo grobnicu na Mirogoju i da tamo možemo napraviti veliki bijeli spomenik. - Rekla je da joj Boro nije da sve novce. Ja sam mu predao 34.000 eura, nisam sve imao, nešto sam posudio - kazao je Komšić, čijim je iskazom završena današnja rasprava, a sljedeća je 14. veljače.