Ubojica zijevao u sudnici i rekao: Nije mi dosadno

Rekao sam klijentici da ta izjava ne obvezuje sud

Odvjetnik Boro Radić, kojeg je u iskazu spomenula Vesna Krupljan, kazao je da su njega kontaktirali odvjetnici obitelji Komšić, koji su naveli da bi obitelj Komšić platila odštetu ako se obitelj Krupljan suglasi s kaznom od deset godina zatvora.

– Vesni Krupljan rekao sam za to i rekao sam da je riječ o neobvezujućoj nagodbi koja se potpisuje kod javnog bilježnika, no ta nagodba ne obvezuje ni sud ni tužiteljstvo. Obitelj Krupljan dobila je barem nekakvu odštetu, novac sam predao njihovim odvjetnicima, a Vesnu Krupljan i na pripremnom je ročištu sutkinja pitala za to te joj rekla da to što je ona potpisala ne obvezuje sud – objasnio je Radić.