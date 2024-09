Davor Bruketa postao član Međunarodne akademije digitalnih umjetnosti i znanosti

Međunarodna akademija digitalnih umjetnosti i znanosti (IADAS) osnovana je 1998. godine u New Yorku. Misija im je potaknuti kreativni, tehnički, svrhoviti i profesionalni napredak interneta i razvijajućih oblika digitalnih medija. Članovi Akademije su vodeći stručnjaci u industriji koji rade na unapređenju digitalnih medija, a članom se postaje na poziv. Neki od članova su: Suzana Apelbaum (Head of Creative, Google), Casey Acierno (Social Impact Lead, Spotify), Jonathan Adashek (Chief Communications Officer, IBM), Anusha Alikhan (Vice President of Communications, Wikimedia Foundation), Samiri Ansari (CCO, Ogilvy New York) i Azher Ahmed (Director of Digital, DDB) i drugi. Davor Bruketa, kreativni direktor i suosnivač agencije Bruketa&Žinić&Grey pozvan je da postane izvršni član Međunarodne akademije digitalnih umjetnosti i znanosti. Također, zajedno s 150 globalnih stručnjaka sudjelovao je u kreiranju ‘In Collaboration’ izvještaja, navodi se u objavljenom priopćenju.

Izvještaj predstavlja sveobuhvatan pregled koji istražuje ključnu ulogu suradnje u digitalnoj industriji, posebno u kontekstu stvaranja inovativnih i uspješnih projekata. Detaljno analizira kako zajednički rad između kreativnih agencija, tehnoloških platformi i brendova može rezultirati ne samo vizualno impresivnim i tehnički naprednim kampanjama, već i ostvarivanjem mjerljivih poslovnih ciljeva. Naglašava se važnost sinergije različitih stručnosti i perspektiva, što je često presudno za postizanje izvrsnosti u digitalnim projektima. Kroz primjere iz prakse, ‘In Collaboration’ izvještaj pokazuje kako uspješne suradnje unapređuju kreativnost, ali i jačaju pozicije brendova na tržištu, omogućujući im da se istaknu u sve dinamičnijem i konkurentnijem digitalnom okruženju, dodaje se u priopćenju.

Ova prestižna akademija organizator je i tri velika internacionalna natjecanja. The Webby Awards osnovane 1996. godine, prepoznaju i nagrađuju izvrsnost na internetu, što uključuje web stranice, online reklame, različite video formate, mobilne aplikacije, društvene mreže i brojne druge segmente. Smatraju se "Oscarima interneta" zbog postavljanja standarda kvalitete i izvrsnosti te poticanja inovacije. Nagrađene kompanije često postaju lideri u industriji, inspirirajući druge svojim izvanrednim projektima. The Lovie Awards prepoznaju izvrsnost na internetu u području kulture, tehnologije i poslovanja, ali fokusirani su na Europu. The Anthem Awards odaju počast radu ljudi, tvrtki i organizacija širom svijeta koji su vođeni svrhom i misijom.

