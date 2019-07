David Sassoli novi predsjednik Europskog parlamenta: 'Svi dijelimo težnju za bratstvom'

Talijanski političar i novinar David Sassoli izabran je za novog predsjednika Europskog parlamenta s 345 od 667 valjanih glasova, objavljeno je danas oko 13 sati.

Sassoli je član Demokratske stranke, koja stoji na lijevom centru.

- Svi smo djeca i unuci onih koji su proživjeli povijesne događaje pune boli, krvi, koji su bili na Normandiji... Svi želimo slobodu, želja za pravdom je nešto što svi želimo. Svi dijelimo težnju za bratstvom na svakom koraku. Imamo moralnu dužnost ne odreći se svoje humanosti. Poslušnost se ne može smatrati vrlinom. Djeca smo i unuci onih koji su pronašli lijek za nacionalističku degeneraciju Europe koja je zatrovala našu povijest - rekao je Sassoli nakon izbora.

.@DavidSassoli was elected President of the European Parliament with 345 votes out of the 667 valid votes cast pic.twitter.com/PBbOtUOBPF