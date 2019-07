Borisov: Plenkovića za predsjednika Komisije. Pojavila se nova imena kandidata...

Bugarski premijer Bojko Borisov ušao je na nastavak jučer prekinutog summita EU u Bruxellesu s izjavom koju je dao bugarskim novinarima da je na jutrošnjem sastanku lidera iz redova europskih pučana predložio da Andrej Plenković postane predsjednik Europske komisije. "Predložio sam Plenkovića za predsjednika Europske komisije. Ovih dana svi nekoga predlažu pa evo vam još jedan prijedlog."

Bugarski novinari koji su uzimali tu izjavu stekli su međutim dojam da Borisovljev prijedlog na sastanku EPP-a nije bio izrečen s punom ozbiljnošću, nego da upozori na apsurdnost činjenice da se lideri iz EPP-a, koji sjede u Europskom vijeću (na summitu EU), ne mogu dogovoriti tko je njihov kandidat za šefa Komisije.

Asked about this morning’s EPP meeting, Bulgarian PM Boyko Borissov said:

“I proposed Plenkovic for [Commission] President. These days everybody proposes someone. So here you are with one more option.” #EUCO 1/2