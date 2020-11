'Dođite u bolnicu vidjeti kako izgleda borba za udah kisika'

Sve je više poznatih imena koja se putem društvenih mreža javljaju nakon što su preboljeli zarazu koronavirusom i koji svjedoče o ozbiljnosti bolesti s kojom su se suočili. U srijedu su tako svoja iskustva opisali lički župan dr. Darko Milinović koji se liječio i u Općoj bolnici Gospić i predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro koji je bio na kućnom liječenju.

Dr. Milinović kazao je da je 17 dana proveo u gospićkoj bolnici, te da ga još čeka nekoliko dana oporavka kod kuće.

Želim zahvaliti svim djelatnicima COVID-odjela u gospićkoj bolnici od pomoćnog osoblja, tehničara, sestara do liječnika. Svi oni u ovim trenucima vode brigu dnevno o 20-ak COVID-pozitivnih pacijenata. Koristim ovu situaciju da još jednom upozorim na svu ozbiljnost i izazove koje pred nas stavlja pandemija COVID-19. Iz tog razloga ne mogu razumjeti, u najblažu ruku rečeno, neodgovorne pojedince, kao i one koji su nedavno prosvjedovali u Zagrebu protiv mjera za suzbijanje epidemije, a koje život znače te one koji govore o ugroženosti ljudskih prava. Dođite u bilo koju bolnicu pa tako i u gospićku pa pogledajte kako izgleda borba za jedan udah plina, kisika koji život znači – kazao je župan Milinović i dao podršku Stožeru i Vladi u provođenju mjera.

Miroslav Škoro kazao je da je, osim njega, bila bolesna i čitava njegova obitelj, te da su se sada oporavili.

– Nije ovo laka bolest zato se pazite i čuvajte. Jednostavno se svi zajedno borimo protiv nečega što je dovoljno neistraženo i što može biti pogubno za određene dobne skupine – kazao je Škoro.