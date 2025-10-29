Danju obavljam uredski posao u diplomaciji, a nakon 23 sata počinje moje vrijeme za udrugu. Nema tu plaće, to je čista ljubav prema domovini

Postoje ljudi čija je misija neumorno povezivati svjetove – spajati ljude, nacije, jezike i vrijednosti. Ne traže za to nikakvu financijsku korist; vjeruju da život zaslužuje priliku da postane bolji. Među njima je i Zrinka Bačić, dobitnica prestižne europske nagrade Energie per Roma 2025. Rođena na otoku Pašmanu, više od trideset godina svoj život i rad gradi u srcu Rima. Zaposlena je u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Rimu, a svoje iskustvo stekla je i u Veleposlanstvu pri Svetoj Stolici. – Osjećala sam se iznimno počašćeno i zahvalno kada sam primila nagradu Energie per Roma 2025. Dodjeljuje ju Europski centar za kulturne studije, a sama svečanost održana je u prostoru Spazio Europa, unutar sjedišta Europske komisije u Rimu – govori Zrinka. Za ovu prestižnu nagradu bilo je predloženo 700 kandidata. Među 66 laureata, u tri kategorije – poduzetništvu, kulturi i sportu, te doprinosu u društvenom, volonterskom i zdravstvenom području – našla se i Hrvatica s Pašmana. Primiti takvo priznanje u gradu s više od pet milijuna stanovnika golem je uspjeh.