Danima tražio suprugu i kćeri, a potom priznao da ih je ubio

Ameriku je šokiralo stravično ubojstvo trudne majke i dvije kćeri, a kojima je presudio njihov otac.

Brutalan zločin dogodio se u američkoj saveznoj državi Colorado, a ubojstvo je priznao Christopher Watts (33) koji je prvo prijavio nestanak svoje obitelji.

On je čak gostovao u emisiji NBC-a u srijedu navečer i molio pomoć pri pronalasku supruge i kćeri. Već idući dan priznao je brutalno ubojstvo.

Foto: Facebook

Tijelo supruge Shanann Watts (34) pronađeno je u četvrtak navečer, a tijela djevojčica još se traže.

Kako piše Daily Mail, Shanann Watt bila je prije ubojstva na poslovnom putu dok je njezin suprug ostao kod kuće s kćerima Celeste (3) i Bellom (4). Shanann je uz to bila u 15. tjednu trudnoće, a za vikend je bila na konferenciji o prehrani. Naime, bavila se promoviranjem sredstava za mršavljenje i posao joj je jako dobro išao, za razliku od supruga koji je bankrotirao 2015. godine. Sumnja se kako je to i motiv ubojstva.

Tijekom intervjua Christopher je govorio kako je očajan te da ne zna gdje mu je supruga s djecom.

– Rekla je da će otići do prijateljice s djecom i to je zadnje što sam čuo od nje – kazao je on.

Međutim, to je bilo daleko od istine jer je Christopher ubio svoju suprugu i djevojčice u njihovu domu u Fredericku, a tijela je potom odvezao na bušotinu nafte i ulja na kojoj je radio. Policija još nije otkrila kada i kako su ubijene, a 33-godišnjak zadržan je u zatvoru.