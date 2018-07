Tri ruske tinejdžerice ubile oca mafijaša jer ih je godinama tukao i seksualno zlostavljao

Ruske tinejdžerice Kristina (19), Angelina (18) i Maria (17) priznale su ubojstvo 57-godišnjeg oca Mikhaila Khachaturyana te im sada prijeti 15 godina zatvora.

Sestre su oca izbole na smrt nakon godina mučenja i seksualnog zlostavljanja.

Jedan od kraljeva ruske mafije pronađen je s ubodnim ranama mrtav u hodniku zgrade u kojoj su živjeli u Moskvi.

Three sisters are charged with murder after 'stabbing their sexually abusive mafia boss father to death' in Russia https://t.co/BmVX94MAKt