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POJASNIO ODLUKU

Daniel Radeta izlazi iz SDP-a: 'Previše energije troši se na unutarstranačke odnose...'

Zadar: Daniel Radeta predstavljen kao SDP-ov kandidat za gradonačelnika Grada Zadra
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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VL
Autor
Andrina Luić/Hina
30.06.2026.
u 15:48

U politiku, kaže, nije ušao zbog funkcija, privilegija ili stranačkih interesa nego kako bi se borio za javni interes, ukazivao na nepravdu i dokazao da se politika može voditi među ljudima, a ne iza zatvorenih vrata

Bivši predsjednik zadarskog SDP-a i gradski vijećnik Daniel Radeta izlazi iz SDP-a, o čemu je u utorak izvijestio priopćenjem u kojem odluku da napusti stranku pojašnjava porukom: „Politika bez hrabrosti prestaje biti politika, postaje upravljanje postojećim stanjem“. Istaknuo je da odluku donosi nakon duljeg promišljanja i uvjerenja da građanima može biti korisniji kao slobodan čovjek nego kao dio sustava u kojem se više ne prepoznaje. „Politika je puno više od funkcija i čuvanja vlastitih pozicija. Politika je energija. Borba. Spremnost da se suprotstaviš nepravdi, čak i kada je to politički neisplativo“ naveo je i dodao:

„Nažalost, upravo toga danas kronično nedostaje. Previše energije troši se na unutarstranačke odnose, a premalo na borbu za građane. Premalo je hrabrosti za otvaranje važnih tema, previše šutnje, kalkulacija i pristajanja na prosječnost“, navodi Radeta.

U politiku, kaže, nije ušao zbog funkcija, privilegija ili stranačkih interesa nego kako bi se borio za javni interes, ukazivao na nepravdu i dokazao da se politika može voditi među ljudima, a ne iza zatvorenih vrata.

Odlazim mirne savjesti jer iza sebe ostavljam rezultate. Predvodio sam listu koja je ostvarila najbolji rezultat SDP-a na lokalnim izborima u Zadru i osvojila najveći broj vijećničkih mandata. Mandat u kojem je lista SDP-a imala i predsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra, a bio sam i jedini SDP-ov kandidat koji je ušao u drugi krug lokalnih izbora“, podsjetio je i poručio da će biti nezavisni gradski vijećnik.
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Ključne riječi
Zadar SDP Daniel Radeta

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