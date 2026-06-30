Optuženi u aferi Kaba su uhićeni još 2013., na predmetu se izmijenilo troje sudaca, a sada bolest odgodila treći početak suđenja

Izmjene ZKP-a ubrzat će sudske postupke. Tvrdi to Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. I ne samo kad mijenja ZKP. Veća kad mijena druge zakone. Onako stihijski, bez ikakve podloge. A da bi odgovorni u Ministarstvu pravosuđa doista znali kako funkcionira to "ubrzano" sudstvo, dovoljno bi bilo da netko od njih malo ode na neki sud, obiđe sudnice, sjedne na pokoju raspravu, vidi što se i kako stvarno događa u sudnicama. Rasprava u odavno zaboravljenoj aferi Kaba, bila bi recimo, savršen primjer za funkcionalnost "brzog sudstva". Jer optuženici se terete za djela iz 2007. Ljudi koji sjede na optuženičkoj klupi uhićeni su 2013., a optuženi 2014., optužnica ima skoro 700 stranica i oni do sada nisu presuđeni. Ni nepravomoćno ni pravomoćno. Zašto? Pa zato što je riječ, kako se voli reći, o kompleksnom predmetu koji je u nekoliko navrata počinjao iz početka, nakon što bi sutkinja koja je na njemu radila otišla na drugi stupanj. Pa je spis čekao da ga se dodijeli novom sucu, pa se onda čekalo zakazivanje rasprave, koja ne bi mogla početi zbog obveza stranka u postupku, nedostatka adekvatnih sudnica, bolesti optuženika... Ovo zadnje razlog je zašto je jučerašnji početak suđenja, koje je trebalo treći put početi iznova, opet odgođeno.

I tako 13 godina od uhićenja Marije Šole i ostalih optuženih u aferi Kaba, taj slučaj ne da nije blizu kraja, nego realno jedva da je počeo. U tom slučaju optuženi su Marija Šola, koja je nekada bila savjetnica u Kabi. Osim nje optuženi su i njezini sinovi Sandi, Petar i Tomislav, poznati neurokirurg Josip Paladino, Luka Miličić, koji je svojevremeno bio u upravi Dalekovoda te Drago Brekalo, Josip Kovač i Marijana Trpčić Reškovac. Optužene su bile i tri tvrtke, Clarus primus, Vendita i Opatovina projekt. No u međuvremenu postupak protiv Clarus primusa je obustavljen.

Svi optuženici niječu krivnju, a osporavaju i milijunska potraživanja oštećenika u ovom postupku, a to su Kaba, Dalekovod i RH. Što se tiče optužbi koje im se stavljaju na teret, USKOK ih u optužnici koja je podignuta 8. prosinca 2014. tereti za niz gospodarskih malverzacija počinjenih od 2007. do 2013. Prema optužnici, USKOK tereti Mariju Šolu da je sa svoja tri sina te ostalim suoptuženicima koristila sredstva Karlovačke banke, kako bi se financiralo poslovanje raznih privatnih, obiteljskih tvrtki, prije svega Opatovina projekta. U tom je periodu, tvrdi USKOK, Kaba plasirala više od 280 milijuna kuna zajmova tim tvrtkama, pri čemu su obitelj Šola i ostali optuženici, prema USKOK-u, stekli nezakonitu zaradu od oko 100 milijuna kuna.

Prvo suđenje u tom postupku je počelo 2017. i tijekom njega je saslušan poveći broja svjedoka i vještaka, no u nekom trenutku sutkinja koja je radila na predmetu je prešla na drugi stupanj. Nakon što je spis dobila druga sutkinja, došao je COVID, potres... što je predmet jedno duže vrijeme stavilo na čekanje. Suđenje je ponovo počelo 2021. i išlo je nekim svojim tijekom jer je trebalo saslušati još nekih 40-ak svjedoka te ispitati i više vještaka raznih struka. No nakon što je i druga sutkinja prešla na drugi stupanj, spis je ponovo čekao da ga zaduži novi sudac i tako se izgubila još koja godina....