SDP i Možemo iz Karlovca prozvali Vladu: 'Premijer se čudi onome što građani odavno osjećaju'

Predstavnici SDP-a i Možemo! u Karlovcu su nastavili kampanju “Stopama Plenkovićeve inflacije”, poručivši kako premijer Andrej Plenković, prema njihovu tumačenju, ne razumije razmjere rasta cijena s kojima se svakodnevno suočavaju građani. Istaknuli su da je Vlada prekasno prepoznala problem sezonskog poskupljenja, osobito na obali i otocima, gdje su cijene znatno više nego u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

U Karlovcu su govorili predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, saborska zastupnica Sanja Radolović i koordinatorica Možemo! Sandra Benčić. Hajdaš Dončić ocijenio je da se Vlada bavi posljedicama, dok oporba, kako tvrdi, otvara rasprave o uzrocima inflacije i dugoročnim slabostima hrvatskoga gospodarstva. “Dok oporba nudi rasprave o strukturnim problemima hrvatske ekonomije – od industrijske tranzicije, borbe protiv oligopola i monopola, pa sve do energetske i prehrambene samodostatnosti – premijer se čudi sezonskoj inflaciji. Naš premijer je tek jučer otkrio da cijene proizvoda nisu iste na kontinentu i na Jadranu ili na otocima, te da je tamo puno skuplje. Možda još nije otkrio da tamo žive Hrvati, građani koji ne žive samo od turizma i plaćaju iste te skupe cijene“, izjavio je Hajdaš Dončić.

Predsjednik SDP-a posebno je upozorio na položaj građana s nižim primanjima, prije svega umirovljenika. Naglasio je da oni s mirovinama od 400 do 600 eura rast cijena osjećaju znatno snažnije od građana s višim prihodima, osobito kada je riječ o osnovnim prehrambenim proizvodima, čije su cijene, prema njegovim riječima, porasle za 30 do 40 posto. „Ako imate 400 eura mirovine, to nije isto kao kada imate plaću od 3000 do 4000 eura, kakvu imaju članovi Vlade. Zato ova inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković koji je dopustio ekonomiju pohlepe i društvo u kojem svega deset posto stanovništva upravlja s devedeset posto bogatstva“, zaključio je Hajdaš Dončić, najavivši da će oporba nastaviti inzistirati na mjerama kojima bi se smanjile socijalne i klasne razlike.

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić ustvrdila je da uz sezonsku inflaciju u Hrvatskoj postoji i, kako je nazvala, “lokalna HDZ-ova inflacija”. Kao primjer navela je povećanje cijena komunalnih usluga u gradovima i općinama u kojima je na vlasti HDZ, pri čemu je posebno izdvojila Karlovac. Benčić je rekla da su građani iz različitih dijelova zemlje svoja iskustva upisali u “Crnu knjigu Plenkovićeve inflacije”, pri čemu, kako tvrdi, premijera izravno smatraju odgovornim za visoku inflaciju u Hrvatskoj. Posebno je upozorila na cijene hrane, za koje oporba smatra da su najteže pogodile kućne proračune.

„U pogledu prehrambene samodostatnosti, danas smo manje samostalni nego prije deset godina. Potpuno je jasno da je inflacija ključna tema na kojoj će Plenković izgubiti parlamentarne izbore. Njegov jedini odgovor na patnju građana jest ismijavanje onoga što su upisali u našu crnu knjigu. To je Plenkovićeva politika. Mi nudimo rješenja koja već četiri godine guramo u Saboru, ali jedino pravo rješenje je odlazak HDZ-a s vlasti“, poručila je Benčić.

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović istaknula je da je Karlovac, kao grad na četiri rijeke, simbolično mjesto za govor o energetici i propuštenim razvojnim prilikama. Prema njezinim riječima, uz stanovanje i hranu, upravo su energenti među kategorijama koje bilježe najveći rast cijena, a u posljednja tri mjeseca u Hrvatskoj su, kako je navela, poskupjeli za 11 posto. „Naš najveći energetski potencijal trebali su biti obnovljivi izvori, poput hidroelektrana, u koje se nije ulagalo ništa. Nakon što je HDZ prodao Inu Mađarima, nakon afere 'plin za cent' i izvlačenja milijardi, Plenkovićeva vlada nije učinila ništa da osigura energetsku samodostatnost. Građani i poduzetnici moraju postati i proizvođači, a ne samo potrošači energije“, upozorila je Radolović.

Dodala je da HDZ od 2016. godine, prema njezinoj ocjeni, nije izgradio održivu i provedivu energetsku strategiju. Smatra da je država morala pravodobno iskoristiti dostupne instrumente kako bi zaštitila građane i gospodarstvo od cjenovnih udara. Radolović je zaključila da oporba nudi niz kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera usmjerenih na zaustavljanje rasta cijena hrane, osiguravanje priuštivog stanovanja i stabilizaciju cijena energenata. Kampanja “Stopama Plenkovićeve inflacije” nastavit će se i idućeg tjedna u više hrvatskih gradova. Građani na stranici https://skupo.hr/#potpisi mogu ispuniti anketu o tome kako ih je dosadašnji rast cijena najviše pogodio.