Vatra planula na trećem katu zgrade: Žena preminula

U požaru koji je jučer oko 17.25 sati izbio u stanu na trećem katu stambene zgrade u Ulici Antuna Barca u Rijeci smrtno je stradala 60-godišnja hrvatska državljanka. Nakon gašenja požara proveden je očevid kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Rijeci. Utvrđeno je da je žena preminula od posljedica gušenja dimom.

Prema dosad utvrđenim okolnostima, požar je izbio zbog tehničkog kvara na električnim instalacijama, i to u upravljačkom dijelu unutarnje jedinice klima-uređaja. Tijelo preminule prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će biti obavljena obdukcija.