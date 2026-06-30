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TRAGEDIJA U RIJECI

Vatra planula na trećem katu zgrade: Žena preminula

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 12:37

Utvrđeno je da je žena preminula od posljedica gušenja dimom.

U požaru koji je jučer oko 17.25 sati izbio u stanu na trećem katu stambene zgrade u Ulici Antuna Barca u Rijeci smrtno je stradala 60-godišnja hrvatska državljanka. Nakon gašenja požara proveden je očevid kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Rijeci. Utvrđeno je da je žena preminula od posljedica gušenja dimom.

Prema dosad utvrđenim okolnostima, požar je izbio zbog tehničkog kvara na električnim instalacijama, i to u upravljačkom dijelu unutarnje jedinice klima-uređaja. Tijelo preminule prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će biti obavljena obdukcija.
Ključne riječi
klima smrt požar

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