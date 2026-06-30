Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak

Predsjednik Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako ističu iz Ureda predsjednika, pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja u OSRH. Milanović je danas uputio dopis predsjedniku Vlade u kojem stoji:

"Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, obavještavam Vas da sam, kao Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, donio Zapovijed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute Zapovijedi odgovoran je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid. Obzirom da je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske izložen pritiscima iz Vlade Republike Hrvatske kroz koje se od njega traži nepoštivanje i neprovođenje Zapovijedi Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika OSRH, predlažem Vam hitan sastanak na kojemu ćemo raspraviti te okolnosti kojima se izravno ugrožava sustav zapovijedanja u OSRH. Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane, što predstavlja ozbiljan problem i traži jasno vraćanje svih aktera u Ustavom i zakonima propisane okvire.“

Sukob između Pantovčaka i Banskih dvora, podsjetimo, dogodio se zbog poziva da hrvatski vojnici sudjeluju na vojnom mimohodu u Francuskoj. Predsjednik Milanović protivi se slanju vojnika, no Vlada tvrdi kako on u ovom slučaju nema ovlasti o tome odlučivati, nego da ministar obrane Ivan Anušić donosi odluku koja se potom upućuje načelniku Glavnog stožera Kundidu.

Premijer Plenković podsjetio je ranije danas da su hrvatski vojnici već sudjelovali na mimohodu u Parizu 2013. godine te naveo kako očekuje da Kundid poštuje zakon i provede odluku ministra obrane. "Očekujemo da se odluka provede. Ako to ne bude slučaj, načelnik Glavnog stožera više ne bi imao moje ni Vladino povjerenje. Nadamo se da do takvog scenarija neće doći", poručio je Plenković.