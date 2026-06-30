Plenković: Sjetite se što je isti taj Milanović napravio istom tom Kundidu... Samo ga zanima liječenje kompleksa

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na otvaranju Centra za starije osobe Đurđevac te u izjavi medijima opleo po predsjedniku Zoranu Milanoviću, usred sukoba oko slanja vojnika na mimohod u Pariz. Kako prenosi N1, on je rekao da Milanović nema demokratskog sluha i dodao da nije dopustio pitanja novinara na Pantovčaku. "Vidjeli smo jučer ponovno jednu bujicu nevjerojatnih izjava, kao i danas, gdje je praktički optužio Frku-Petešića, insinuirao je neke koruptivne radnje, s tim je povezivao i mene. Potpuno neprimjereno", rekao je Plenković.

"Nije da ne damo na svoje ljude, nego ne damo da takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi, jer se žali da nema o čemu govoriti. To radi netko tko je bio premijer propuštenih šansi, koji nas dekredibilizirao s lex Perkovićem", dodao je. "S druge strane, nas optužuje da smo nekakav kartel, mene da sam Aleksandar Vučić. Čim netko izlazi s takvim potpuno neutemeljenim tezama, onda znate što mu je cilj. Ne zanima njega ni Kundid, ni vojska, ni Ustav, ni Zakon, samo ga zanima liječenje svojih kompleksa kao poraženog iz 2016. godine. Još više ga boli poraz iz 2024. godine", rekao je Plenković.

"Sjetite se što je isti taj Milanović napravio istom tom Kundidu kad je na Saboru bila mogućnost sudjelovanja Hrvatske u NATO-voj misiji obuke ukrajinskih vojnika. Tad mu je zabranio da dođe na saborski Odbor. Po kuloarima se čak govorilo da je zaprijetio da će ga umiroviti. Ovog istog Kundida kojem je danas zaštitnik", poručio je.

Poručio je da Milanović i njegovi simpatizeri nisu vidjeli da su francuski Rafalei preletjeli Jarun tijekom proslave Dana državnosti. "Francuska država poslala je dva aviona svog zrakoplovstva za Dan državnosti kojeg mi poštujemo, a Milanović ne poštuje. Tamo su bili i Talijani, Austrijanci, Mađari, Slovenci, Amerikanci. Gle čuda, svi su došli bez da ih je on zvao."

Naglasio je da se oni kao Vlada "iz petnih žila godinama trude zadržati međunarodni kredibilitet Hrvatske, unatoč i usprkos njegovom ponašanju koje bi nas udaljilo od svih, vratilo u vlastitu konobu". "On je jedini službujući predsjednik koji nije našao pristojnim otići u Ukrajinu niti se sastao s nekim dužnosnikom. Nije pokazao ni trunke solidarnosti. Kome je to u interesu?", pitao je Plenković.