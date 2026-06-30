Saborska rasprava otvorila pitanje taksi tržišta: Traže se licence, porezi i jasna pravila

Izmjene Zakona o prijevozu ne rješavaju ključne probleme autotaksi tržišta, ocijenila je u utorak u raspravi saborska oporba, dok dubrovački gradonačelnik i zastupnik HDZ-a Mato Franković zakon podržava no i upozorava da nije dovoljno uređena odgovornost digitalnih platformi. Kao najveće nedostatke izdvojili su neuređen položaj digitalnih platformi, ograničene ovlasti lokalne samouprave te nelojalnu konkurenciju.

Većina klubova podržala je uvođenje posebnih TX registarskih oznaka, izdavanje dozvole za svako pojedino vozilo te proširenje ovlasti nadzora, no smatraju da zakon treba doraditi kroz amandmane. HDZ-ov Mato Franković upozorio je da Zakonom nije dovoljno uređena odgovornost digitalnih platformi. "Riječ platforma ne pojavljuje se nigdje od prve do zadnje stranice", rekao je i dodao da je "napravljeno tek 11 posto posla" jer su kažnjeni vozači, a ne platforme koje sustav kontroliraju.

Najavio je amandmane kojima bi se platforme obvezale provjeravati licence prije dodjele vožnje. U ime Kluba zastupnika Možemo, Marin Živković ocijenio je kako država i dalje gradovima uskraćuje pravo da upravljaju prometom na svom području, premda su oni, rekao je, najbliži građanima. "Gradovi su dobili administrativni zadatak izdavanja dozvola, ali politika broja vozila im se oduzima. Ovaj prijedlog nije u skladu ni sa Zakonom o lokalnoj samoupravi ni s Ustavom jer je na državi da vrati ovlast gradovima kako bi uređivali promet sukladno načelu supsidijarnosti ", rekao je Živković. Dodao je kako u Dubrovniku, Splitu i drugim turističkim gradovima broj taksi vozila raste do mjere da opterećuje promet.

Oštre kritike iznio je Marin Miletić (Klub zastupnika Mosta), koji je iznio konkretne brojke. "Hrvatska je u deset godina izgubila 200 milijuna eura - toliko su Uber i Bolt izvukli iz Republike Hrvatske. 200 milijuna eura dovoljno je za obnovu svih zagrebačkih vrtića i škola oštećenih u potresu ili za jednu nacionalnu dječju bolnicu", rekao je Miletić. Istaknuo je da samo prošle godine agregatori duguju državi 55 milijuna eura, a riječ je o oko 1400 tvrtki koje se otvaraju i gase kako bi izbjegle poreze. "Ministar Butković je omogućio platformama da iznose novac iz Hrvatske. On je neprijatelj broj jedan svakog hrvatskog taksista", poručio je.

Zatražio je da se zakonom propiše obveza poslovnog nastana kako bi platforme porez plaćale u Hrvatskoj. Ustvrdio je da je Bolt spreman prihvatiti takvo rješenje, dok se Uber, kako kaže, o tome nije očitovao. Ana Puž Kukuljan (Klub zastupnika SDP-a) poručila je da će SDP biti suzdržan jer zakon ne odgovara na ključna pitanja. "Ne zaboravimo da je Sud EU još 2017. godine u predmetu Elite Taxi protiv Ubera rekao da Uber nije posrednik nego pružatelj usluge prijevoza. Ako je to pravni standard EU, zašto to ne primjenjujemo? Ovaj zakon bolje kontrolira vozače nego platforme koje upravljaju tržištem", rekla je.

Dalibor Paus (Klub zastupnika IDS-a, PGS-a, UNIJA i ISU-PIP-a) ocijenio je da zakon ne zadire u ključne probleme te je najavio amandmane kojima će predložiti reguliranje digitalnih platformi, uvođenje minimalne cijene te veće ovlasti lokalnoj samoupravi. "Digitalne platforme određuju cijenu, dodjeljuju vožnje i biraju vozače te zato moraju biti dio ovog zakona. Umjesto TX pločica, predlažemo QR kod na vratima vozila za trenutačnu provjeru legalnosti", rekao je Paus, dodavši da bi gradovi na temelju stručnih analiza trebali moći odrediti maksimalan broj dozvola.

Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) podsjetio je da je liberalizacija 2016. donijela niže cijene, ali i nove probleme. "Cijenu taksi usluga treba formirati tržište, ali tržište u kojem svi akteri imaju jednake početne pozicije. Ne smije se dopustiti da netko osniva firmu na nekoliko mjeseci, ne plaća poreze, zatvori je i osnuje novu. To je nelojalna konkurencija", rekao je Raspudić, podržavši zahtjev da platforme moraju imati registriranu podružnicu u Hrvatskoj.