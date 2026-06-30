U Splitu upravo srušen rekord: Pogledajte koliku su temperaturu izmjerili

Hrvatska danas proživljava vrhunac snažnog toplinskog vala koji je posljednjih dana zahvatio gotovo cijelu zemlju. U brojnim krajevima temperature se penju do 39, lokalno i 40 Celzijevih stupnjeva, a na snazi su upozorenja zbog ekstremne vrućine. Meteorolozi istodobno najavljuju da će nakon toplinskog vala uslijediti nagla promjena vremena, uz grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar, moguću tuču i osjetan pad temperature.

Upravo na vrhuncu toplinskog vala Split je danas ispisao meteorološku povijest. Kako piše Dalmacija Danas, u 12.20 sati u gradu je službeno izmjerena temperatura od čak 39,2 Celzijeva stupnja, čime je oboren apsolutni temperaturni rekord otkako postoje službena mjerenja. Time nije srušen samo dosadašnji rekord za mjesec lipanj od 38,5 Celzijevih stupnjeva, već i apsolutni rekord svih vremena koji je iznosio 38,6 Celzijevih stupnjeva.

Prema pisanju Dalmacije Danas, postoji mogućnost da će temperatura tijekom poslijepodneva dodatno porasti, što znači da bi novi rekord mogao biti još viši. Službena meteorološka mjerenja na Marjanu započela su prije točno sto godina, 1926. godine. Postaja je imala kraće prekide rada 1929. godine te tijekom Drugog svjetskog rata, dok se kontinuirana mjerenja provode od 1945. godine.