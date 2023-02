PRATITE UŽIVO Odbačena optužnica protiv Hrvata, moraju napustiti Zambiju u roku 48 sati

Nadležni sud u Ndoli odbacio je danas optužnicu protiv hrvatskih državljana. U roku od 48 sati dužni su napustiti Republiku Zambiju. U povratku u Hrvatsku, kao i tijekom cijelog dosadašnjeg postupka, nadležna tijela osigurat će hrvatskim državljanima svaku potrebnu pomoć, kazali su za Večernji list iz MVEP-a. Podsjećamo kako je hrvatskim državljanima od prvoga dana pružena konzularna pomoć sukladno Ustavu RH i Bečkoj konvenciji o konzularnim odnosima. S ciljem osiguranja pravičnog suđenja, humanog postupanja i zaštite najboljih interesa hrvatskih državljana, ostvareni su brojni kontakti i obavljeni razgovori ministra vanjskih i europskih poslova Grlića-Radmana i ministra pravosuđa i uprave Malenice te hrvatskih diplomatskih i konzularnih predstavnika s najvišim razinama vlasti Zambije. Usto, intenzivno se komuniciralo i sa šefom EU Delegacije u Lusaki kao i predstavnicima EU-a i međunarodne zajednice.

JUST IN: Eight Croatians who were charged with attempted child trafficking have been discharged.



