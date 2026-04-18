Danas je u Zagrebu veliki prosvjed: Sindikati izlaze na ulice, evo koji su njihovi zahtjevi

*Danas se, s početkom u 12 sati, održava sindikalni prosvjed na Trgu bana Jelačića pod nazivom „Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine“

* Traži se, među ostalim, pravednija raspodjela dobiti i niže cijene hrane, pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te očuvanje životnog standarda i bolji život u Hrvatskoj

08:30 - Danas će zbog sindikalnog prosvjeda od 11.15 sati biti obustavljen tramvajski promet užim središtem grada. Tramvaji će zaobilaziti centar sve do završetka prosvjeda, a očekuju se i veće gužve u okolnim ulicama. Više o tome pročitajte OVDJE.

Tri sindikalne središnjice SSSH, NHS i MHS te SUH pozivaju u subotu, u podne sve građane, radnike i umirovljenike na sindikalni prosvjed na Trgu bana Jelačića pod nazivom „Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" kao i za pravedniju raspodjelu dobiti i niže cijene hrane. Sindikati traže i da se omogući pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te očuvanje životnog standarda i bolji život u Hrvatskoj.

Okupljanje članova sindikata i prosvjednika predviđeno je od 10 sati na Trgu Republike Hrvatske, kod Hrvatskog narodnog kazališta, (HNK). Planirano je da nešto iza 11 sati sindikalna povorka krene Frankopanskom ulicom i Ilicom prema Trg bana Josipa Jelačića i da u podne započne prosvjed.

Na prosvjedu će, kako je najavljeno, govoriti predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić, konfederalna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Tea Jarc, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović i predsjednica Matice hrvatskih sindikata (MHS) Sanja Šprem. Sindikalne zahtjeve iznio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel.

Traže povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto. Vladi, koja tvrdi da nema novaca, Novosel je poručio da u 10 godina nije ni pokušala "ubrati novac" koji ostaje privatnom sektoru u kojem "leži 336 posto dobiti" ostvarenih u proteklih nekoliko godina dok plaće u njemu dvije trećine od 950.000 radnika prima minimalnu ili tek nešto višu plaću. Sve ostalo ide kroz sivu zonu ili neoporezive dodatke, upozorio je.

Sindikati upozoravaju i da je u posljednjih pet godina ukupna stopa inflacije dosegla 28 posto, da su cijene hrane porasle za 47 posto, a cijene stambenih kvadrata za više od 60 posto. Radnici u javnim i državnim službama danas za osnovne životne troškove izdvajaju 75,2 posto svoje neto plaće. U razdoblju od 2015. do 2024. neto dobit poduzetnika je porasla za 336 posto, a prosječna plaća njihovih zaposlenika povećana je samo za 72 posto, navode sindikati.

Upozoravaju da čak 750.000 umirovljenika ima mirovine ispod praga siromaštva od 617 eura pa im je problem pokriti troškove za stanovanje, hrane, higijene i odjeće, a od njih 61 posto žive sami pa im je, dodaju, još gore. Hrvatska je u EU šesta po cijenama hrane, a po visini prosječne plaće tek na 19. mjestu, a udio hrane u životnim troškovima u Hrvatskoj iznosi 26,7 posto, a primjerice u Sloveniji 16,5, a u Njemačkoj 12,5 posto. U posljednjih pet godina cijene stambenog prostora za kupnju i za najam porasle za više od 60 posto. Hrvatska godišnje gubi milijarde eura zbog korupcije, upozoravaju, među ostalim, sindikati.