I prosvjed, i radovi! Tramvaji za vikend zaobilaze centar Zagreba, dio linija vozi izmijenjeno

Zagrebačke putnike ovog vikenda očekuju značajne promjene u tramvajskom prometu – u subotu zbog prosvjeda, a u nedjelju zbog radova, pa će brojne linije voziti izmijenjenim trasama ili uopće neće prolaziti uobičajenim rutama. U subotu zbog sindikalnog prosvjeda od 11.15 sati bit će obustavljen tramvajski promet užim središtem grada. Tramvaji će zaobilaziti centar sve do završetka prosvjeda, a očekuju se i veće gužve u okolnim ulicama.

Promjene se nastavljaju i u nedjelju kada će zbog radova od 11.30 do 19.30 sati biti obustavljen promet u Ozaljskoj i Tratinskoj ulici, Vodnikovoj te na Savskoj cesti, na dionici od Jukićeve do Ulice grada Vukovara. Zbog toga će tramvajske linije 2, 4, 9, 12, 13, 14 i 17 u oba smjera prometovati izmijenjenim trasama. Zagrepčanima se savjetuje da prije polaska provjere aktualne trase i moguće alternative, jer se tijekom vikenda očekuju zastoje i dulja putovanja kroz grad.