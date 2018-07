Dalić uzvraća udarac: poslala prepisku svih aktera uključenih u lex Agrokor?

Martina Dalić, bivša potpredsjednica Vlade, čvrsto je odlučila oprati svoje ime. Nakon što je od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnika zatražila da povuče odluku kojom je utvrđeno da je bila u sukobu interesa kada je sudjelovala u imenovanju Nadzornog odbora Ine u kojoj je član uprave njezin suprug Niko Dalić, tom je povjerenstvu u četvrtak stiglo i njezino očitovanje na postupak koji je protiv nje pokrenut zbog afere Hotmail.

Jedina nastradala

Uz opširno očitovanje, u kojem je na čak 21 stranici iznijela svoju “obranu”, Dalić je, kako neslužbeno doznajemo, Povjerenstvu poslala i opširnu popratnu dokumentaciju u kojoj je, kažu naši izvori, i korespondencija s različitim akterima vezana za izradu lex Agrokor, koji je i bio povod postupka koji protiv nje vodi Povjerenstvo. Među tim akterima su i neki visoki državni dužnosnici, tvrde naši izvori.

U Povjerenstvu su nam potvrdili kako očitovanje i dokumentacija koju im je poslala Dalić ukupno sadrži više od 80 stranica, no koji su dokumenti priloženi i čije se sve ime spominje, ne žele otkrivati.

– Zaprimili smo očitovanje gospođe Martine Dalić, ali u ovom trenutku Povjerenstvo ne može iznositi detalje s obzirom na to da je postupak u tijeku i da je dokumentacija jučer stigla – kazala nam je predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković.

Postupak protiv Martine Dalić Povjerenstvo je pokrenulo zbog njezinih izjava da nije imala veze s odvjetnikom Borisom Šavorićem, da bi se naknadno utvrdilo da je on bio u neformalnoj radnoj skupini koju je Dalić angažirala na izradi zakona kojim je omogućena nagodba vjerovnika u koncernu Agrokor. Neki od ljudi koji su sjedili u toj skupini kasnije su angažirani kao savjetnici u Agrokoru, a javnost je za sve doznala objavom SMS-ova tzv. skupine Borg.

Uzbudljivo štivo

Zbog te afere Dalić je bila prisiljena napustiti funkciju potpredsjednice Vlade i ona je jedina koja je zbog toga politički nastradala. No, pokažu li se informacije da je Dalić Povjerenstvu priložila i prepisku koju je o procesima u Agrokoru vodila s drugim važnim akterima, značit će to da nije spremna biti jedini “Pedro” u ovoj aferi, odnosno da namjerava dokazati da su svi znali sve.

Dalić nije imala obvezu očitovati se na pokretanje postupka pred Povjerenstvom za sukob interesa. Povjerenstvo joj je, kako to običava, dostavilo svoju odluku po kojoj ispituju je li svojim postupcima u trenutku pisanja lex Agrokor povrijedila načela dužnosti iz Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Relevantna dokumentacija tražila se od Vlade i Ministarstva gospodarstva koji Povjerenstvu moraju dostaviti sve odluke na temelju kojih su izabrani savjetnici u Agrokoru i očitovanje je li tadašnja potpredsjednica Vlade sudjelovala u njihovu donošenju. Od Martine Dalić to se nije tražilo, no ona se, kao i ostali dužnosnici, ima pravo očitovati o postupku i priložiti sve za što smatra da bi joj moglo ići u korist.

Što se sve nalazi u više od 80 stranica kojima je potkrijepila svoju “obranu”, javnost vjerojatno neće imati priliku vidjeti prije okončanja postupka pred Povjerenstvom, koje u obrazloženju svojih odluka obično navodi i svu dokumentaciju koju je ocijenilo relevantnom, no kako stvari stoje, vjerojatno je riječ o više nego uzbudljivom štivu.