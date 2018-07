HNS: Nismo za Vujčića, ali podržali bismo ga kao i Martinu Dalić

Kao što je Večernji list i najavio, idući petak, u posljednji trenutak prije ljetne stanke, HDZ-ova će većina u Saboru izglasati novog guvernera i ostale dužnosnike HNB-a kojima istječe mandat, potvrdio je jučer Branko Bačić, šef Kluba HDZ-a. On vjeruje da će Vlada najkasnije do ponedjeljka imati kandidate za funkcije u Narodnoj banci s obzirom na to da guverneru Borisu Vujčiću mandat istječe sutra, ali HNB će do petka voditi Vujčićev zamjenik Relja Martić kojem mandat istječe 17. srpnja.

U HDZ-u tvrde da je više kandidata za guvernera, ali najveće šanse, za sada, daju Vujčiću. U HDZ-u nisu porekli da se razmišlja i o Martini Dalić koju premijer Plenković očito želi rehabilitirati nakon što je postignuta nagodba u Agrokoru i nakon što je USKOK odbacio kaznenu prijavu protiv nje u aferi Hotmail. Kao mogući kandidati spominju se i Zdenko Adrović, direktor HUB-a, Božo Prka, bivši šef uprave PBZ-a, pa čak i ministar energetike Tomislav Ćorić, premda je njegovo ime u HDZ-u demantirano.

– U Saboru nas čeka imenovanje guvernera, njegova zamjenika i tri viceguvernera. U tijeku su konzultacije te mislim da ćemo danas, a najkasnije u ponedjeljak imati sve kandidate – najavio je Bačić. Potvrdio je da je i guverner Vujčić jedan od kandidata o kojima se ozbiljno razmišlja. Nije odgovorio je li i M. Dalić kandidatkinja.

U HNS-u, HDZ-ovu strateškom partneru, tvrde da im HDZ dosad nije predstavio nijednog kandidata. Smatraju da su ova i prošla garnitura HNB-a krive za Agrokor i da Vujčić treba otići, ali ako ga HDZ hoće i dalje za guvernera, oni će ga podržati. Jednako su voljni podržati i M. Dalić.

– Dobio sam pouzdanu informaciju da je Hrvatska narodna banka u 2017. godini ostvarila povijesno najveći gubitak od 2,554 milijarde kuna otkako je osnovana, što je utvrdila revizorska kuća Deloitte još 15. ožujka ove godine, objavio je pak predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović. HNB odgovara da su njihovi izvještaji javni i da je, što se tiče 2017., riječ o gubicima na tečajnim razlikama budući da je ojačao euro u odnosu na dolar, a glavnina je hrvatskih rezervi u eurima. U HNB-u napominju da su sve središnje banke u Europi imale negativan rezultat, i veći od HNB-a, upravo zbog tečajnih razlika i cijene novca.

Što će se promijeniti uvođenjem eura i hoće li sve poskupjeti: